Atp Pechino | Fognini in semifinale

Fabio Fognini-Juan Martin Del Potro - semifinale Atp 500 Pechino : data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita : Fabio Fognini affronterà Juan Martin Del Potro nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, il ligure è riuscito a sbarazzarti dell’ungherese Fucsovics e ora se la dovrà vedere col temibile argentino, numero 1 del seeding e reduce dalla finale giocata agli US Open. Si preannuncia una sfida stellare per il tennista azzurro che cercherà una vera e propria impresa contro il numero 4 del mondo: Fognini sta cercando di ...

Atp Pechino – Del Potro in scioltezza su Krajinovic : il tennista argentino vola in semifinale : Del Potro stacca il pass per la semifinale dell’ATP Pechino: l’argentino supera Krajinovic in due set in scioltezza Basta poco più di un’ora a Juan Martin Del Potro per accedere, in scioltezza, ai quarti di finale dell’ATP di Pechino. Il tennista argentino, numero 4 al mondo, nonché prima testa di serie del seeding del torneo asiatico, ha superato il giovane Filip Krajinovic con estrema facilit. Il serbo ha vinto solo 3 game nel primo set, ...

Tennis - Atp Pechino 2018 : Fabio Fognini va in semifinale. Eliminato in due set il magiaro Marton Fucsovics : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 500 di Pechino: sul cemento outdoor cinese li ligure si sbarazza in due set del magiaro Marton Fucsovics, che nei turni precedenti aveva Eliminato nell’ordine Andreas Seppi e Marco Cecchinato, ed ora attenderà il vincente della sfida tra Juan Martin Del Potro (l’argentino è il numero uno del seeding) ed il serbo Filip Krajinovic. Punteggio finale della sfida 6-4 6-4 per l’azzurro in ...

Atp Pechino – Fognini vendica Seppi e Cecchinato - l’azzurro stende Fucsovics e vola in semifinale : Il tennista azzurro batte con un doppio 6-4 Fucsovics e stacca il pass per la semifinale, dove troverà il vincente della sfida tra Del Potro e Krajinovic Fabio Fognini vendica Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP di Pechino, stendendo ai quarti di finale l’ungherese Fucsovics con un doppio 6-4 che permette all’azzurro di accedere al turno successivo. Seconda semifinale in stagione nel circuito 500 dopo quella Rio per ...

Atp Pechino - Fognini ai quarti di finale : Roma, 4 ott., askanews, - Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale del 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina, ...

Atp Pechino – Fabio Fognini accede ai quarti di finale : Rublev sconfitto in 2 set : Fabio Fognini supera Rublev e accede ai quarti di finale dell’ATP di Pechino: il tennista azzurro si impone in due set Basta poco più di un’ora a Fabio Fognini per staccare il pass dei quarti di finale dell’ATP di Pechino. Il tennista azzurro, attualmente numero 13 del ranking mondiale maschile (best ranking per lui), si é imposto con facilità sul talentino russo Rublev. Fognini ha vinto i due set utili al passaggio del ...

Tennis - Atp Pechino 2018 : un eccellente Fabio Fognini supera il russo Rublev ed accede ai quarti di finale : Un eccellente Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cimento cinese è andata in scena una delle migliori prestazioni stagionali del ligure, che ha sconfitto in due set il russo Andrey Rublev, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e nove minuti di gioco. Una partita dominata dal Tennista azzurro, che continua nella sua corsa a distanza contro Kei Nishikori. Infatti ...

Tennis - Atp 500 Pechino : Marco Cecchinato eliminato da Marton Fucsovics agli ottavi di finale : Marco Cecchinato è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Sul cemento cinese, il 26enne siciliano (numero 22 del ranking mondiale) si è dovuto arrendere al cospetto dell’ungherese Marton Fucsovics (numero 45) per 6-4 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma così la possibilità di un derby con Fabio Fognini che più tardi affronterà Rublev (in caso di vittoria il ligure se la dovrà proprio vedere ...

Atp Pechino – Cecchinato eliminato agli ottavi : Fucsovics non lascia scampo al tennista azzurro : Marco Cecchinato ko agli ottavi dell’ATP di Pechino: il tennista italiano si arrende in due set all’ungherese Marton Fucsovics Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Marco Cecchinato nel main draw dell’ATP di Pechino. Il tennista siciliano, numero 22 del ranking ATP, è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 45 ATP) in 1 ora e 15 minuti. Fucsovics si è portato a casa i due set, necessari per il passaggio del turno, ...

Tennis - Atp Pechino : Del Potro c’è! Battuto Khachanov in due set : Juan Martin Del Potro ha vinto in due set contro Khachanov in quel di Pechino, ai quarti del torneo cinese affronterà Krajinovic Juan Martin Del Potro ha superato l’ostacolo Khachanov al secondo turno del torneo di Pechino. L’argentino testa di serie numero uno del torneo, ha risolto la pratica in due set, 6-4 7-6 dopo aver sprecato un match point sul 6-5 nel secondo set. Adesso Delpo affronterà Krajinovic ai quarti di finale, ...

Atp Pechino - Berrettini fuori al secondo turno : Edmund ok al terzo set : Pechino, CINA, - Matteo Berrettini è uscito di scena nel secondo turno del 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina, combined ...

Tennis - Atp Pechino 2018 : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere a Kyle Edmund. L’azzurro ko in tre set negli ottavi di finale : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere la britannico Kyle Edmund nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Pechino 2018. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in un match durato 2 ore 51 minuti di partita. Una battaglia Tennistica in cui ha prevalso il n.16 del ranking che affronterà il serbo Dusan Lajovic nel prossimo turno. Nel primo set, dopo un scambio iniziale di break e controbreak, ...

Atp Pechino – Berrettini ci mette il cuore - ma non basta : Edmund si salva al terzo set : Matteo Berrettini ko agli ottavi di finale dell’ATP di Pechino: il tennista azzurro sconfitto al terzo set da Kyle Edmund L’urlo di gioia dei fan italiani resta strozzato in gola, Matteo Berrettini non completa una strepitosa rimonta e si ferma agli ottavi di finale dell’ATP di Pechino. Il tennista azzurro, che ha iniziato la settimana da numero 58 del ranking mondiale maschile, è andato vicinissimo al successo contro Kyle Edmund, numero ...

Atp Pechino – Dimitrov crolla agli ottavi : successo super per Dusan Lajovic : Grigor Dimitrov sconfitto agli ottavi di finale dell’ATP di Pechino: il tennista bulgaro si arrende a Dusan Lajovic Il cammino di Grigor Dimitrov nel main draw dell’ATP di Pechino si conclude agli ottavi di finale. Il tennista bulgaro, numero 8 del ranking mondiale nonché 3 forza del seeding del torneo asiatico, si è arreso dopo quasi 2 ore a Dusan Lajovic. successo importante per il serbo che si è imposto al terzo set con il punteggio di ...