Astronomia | soprannominati i crateri della Luna in primo piano nella storica foto

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Dueri sono stati battezzati in onore dell’Apollo 8, la missioneNasa sullache 50 anni fa cambio’ il nostro sguardo sul mondo, anche attraverso la famosissimagrafia ‘Earthrise‘ (l’albaTerra), scattata il 24 dicembre 1968 dall’astronauta William Anders e diventata poi il simbolo dei primi movimenti ambientalisti. Proprio ina questo scatto iconico compaiono i due, nominati come ‘Anders’ Earthrise’ e ‘8 Homeward’ dagli esperti dell’Unione astronomica internazionale (Iau). Lagrafia, spiegano in una nota, “ritrae il momento in cui la nostra Terra blu e lucente ritorna visibile man mano che la navetta spaziale riemerge dall’oscurita’ dietro la”. Dato che il nostro satellite ci mostra sempre la stessa faccia, “nessuno che si ...