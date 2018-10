Assassin' s Creed Odyssey è più bello su Xbox One X o PS4 Pro? Scopriamolo con la nuova

Le microtransazioni in Assassin’s Creed Odyssey sono un problema? Il caso Permanent XP Boost : Assassin's Creed Odyssey potrebbe avere un problema con le microtransazioni. I più esperti sostengono che l'accelerazione degli XP sbloccabile con un acquisto extra andrebbe a migliorare molto l'esperienza di gioco in Assassin's Creed Odyssey. Il problema è che questa funzionalità è a pagamento. Considerato tra i migliori capitoli della serie Ubisoft, il gioco ha al suo interno ha (purtroppo per alcuni) diverse microtransazioni. Queste però, ...

Assassin’s Creed : Odyssey - guerra ed esplorazione nell’antica Grecia : Assassin’s Creed: Odyssey ha destato da subito l’interesse di critica e giocatori. Ambientato durante la guerra del Peloponneso, che mise a confronto le città di Sparta e Atene, Odyssey ci mette per la prima volta nei panni di un protagonista il cui sesso può essere deciso all’inizio della partita. Alexios e Kassandra hanno il medesimo background, quello di un mercenario di eredità spartana, in giro per la Grecia in cerca di ...

Come Odyssey sta cambiando il volto di Assassin's Creed - intervista : Assassin's Creed sta cambiando notevolmente da un capitolo all'altro, molto più di quanto abbiano fatto tanti altri franchise blockbuster.Il primo episodio della serie era principalmente un gioco d'azione stealth e, nonostante il mondo fosse relativamente aperto, gli eventi si svolgevano principalmente negli ambienti urbani. Col passare del tempo l'elemento stealth è stato messo sempre più in disparte mentre l'azione è diventata predominante, al ...

Il nuovo trailer di Assassin's Creed Odyssey invita i giocatori a "sfidare il destino" : Tra i giochi più attesi di questo 2018 figura, senza dubbio, Assassin's Creed Odyssey, il nuovo episodio dell'amata serie targata Ubisoft che promette d spingere ancora di più sugli elementi RPG.L'arrivo di Odyssey è distante solamente un giorno, domani il titolo approderà su PC e console. Per l'occasione, ecco che Ubisoft ha deciso di pubblicare un nuovo trailer che invita i giocatori a "sfidare il destino".Qui sotto potete vedere il filmato ...

"Assassin's Creed Odyssey era quasi pronto l'anno scorso" : Assassin's Creed Odyssey ha visto la luce solamente un anno dopo Origins, proprio come Ubisoft ci aveva abituati con i capitoli annuali della saga dell'assassino, ci fa notare Gamespot.Ebbene questo lancio di Odyssey, esattamente un anno dopo di Origins, non dove farci pensare che anche i prossimi sequel usciranno con le medesime tempistiche, e a spiegarcelo è il direttore creativo Serge Hascoet."Quello che abbiamo fatto è stato costruire due ...

Assassin’s Creed Odyssey Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Assassin’s Creed Odyssey aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Assassin’s Creed Odyssey per PC Windows. Assassin’s Creed Odyssey Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Assassin’s Creed Odyssey per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? […]

Assassin's Creed Odyssey - uscita sempre più vicina : Una delle saghe più amate negli ultimi tempi dai videogiocatori di tutto il mondo è pronta a segnare il suo grande ritorno. Assassin's Creed Odyssey è infatti praticamente dietro l'angolo, con l'uscita fissata per il prossimo 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Un ...

Assassin's Creed Odyssey nasconde un easter egg anche di Zelda : Breath of the Wild : Assassin's Creed: Odyssey uscirà il 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC ma in Giappone il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch come gioco in cloud streaming, riporta Nintendoeverything.Ebbene proprio in vista del suo approdo (anche se pur sempre in streaming) su Nintendo Switch, Assassin's Creed: Odyssey ha deciso di omaggiare la popolare console ibrida della grande N citando quello che possiamo considerare il capolavoro più ...

La patch day one di Assassin's Creed Odyssey peserà 1.4GB : Mancano ormai una manciata di giorni al rilascio dell'attesissimo Assassin's Creed Odyssey e Ubisoft ha pubblicato oggi il peso ed il changelog della patch day one per il suo action con componenti RPG.Come riporta Gamingbolt, la patch interviene sui bug critici che potrebbero portare al malfunzionamento del gioco, migliorando la stabilità generale e riducendo i tempi di caricamento. L'aggiornamento ha un peso di 1.4GB su PS4 e 1.5GB su Xbox ...

Assassin's Creed Odyssey : un easter egg di Splinter Cell conferma che i due universi sono collegati : Ubisoft lo ha dimostrato in più di un'occasione, ama lasciare nei propri titoli dei corposi riferimenti alle altre produzioni del publisher, e se Splinter Cell aveva avuto dedicato un'intero evento a tema in Ghost Recon Wildlands, Sam Fisher è protagonista anche di un piccolo easter egg in Assassin's Creed Odyssey, che potrebbe avere risvolti assolutamente significativi.Come riporta Gearnuke, nel corso dell'avventura di Odyssey Layla, la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come risolvere l’errore nel download del pacchetto AUDIO : Assassin’s Creed Odyssey è alle porte, ma i possessori della versione DELUXE e la stampa può già mettere le mani in Anteprima sul gioco. Se avete acquistato o ricevuto la versione XBOX ONE del titolo, vi sarete sicuramente imbattuti nell’errore 0x000000194, il quale impedisce di scaricare il pacchetto AUDIO. Vediamo insieme Come risolverlo, a meno che non vogliate giocare il titolo in inglese (AUDIO) con ...