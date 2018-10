Ascolti tv pomeriggio | 4 ottobre 2018 | Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne

Ascolti tv pomeriggio - 3 ottobre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : La settimana giunge al giro di boa. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, mercoledì 3 ottobre 2018? Chi ha vinto la fascia pomeridiana fra Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero e Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Per ora l’ammiraglia Mediaset sembra imbattibile, nell’ultimo mese ha sempre vinto tutte le ...

Ascolti tv pomeriggio - 2 ottobre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di martedì 2 ottobre 2018? Chi ha vinto la sfida a tre fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Ultimamente Maria De Filippi è sempre riuscita a battere sia Caterina Balivo che Bianca Guaccero, ma sia la conduttrice di Rai 1 che l’attrice di Rai 2 hanno dimostrato di poter recuperare terreno. Ecco quindi tutti i dati Auditel del pomeriggio di ieri oltre che all’analisi di quanto è ...

Ascolti tv pomeriggio - 1 ottobre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : E’ iniziata, lunedì 1 ottobre 2018, la quarta settimana di sfida a tre. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri? Il mese di ottobre porterà qualche scossone o Maria De Filippi continuerà ad avere la meglio sulle rivali ovvero: Caterina Balivo e Bianca Guaccero? Come tutti sanno, infatti, ci sono tre programmi che, su Reti concorrenti, si danno battaglia nella stessa fascia oraria: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Ecco ...

Barbara d'Urso regina della domenica pomeriggio : battute Venier e Parodi nella gara di Ascolti : Barbara d'Urso vince tutto e si conferma regina della domenica pomeriggio battendo le avversarie di Rai1: Mara Venier e Cristina Parodi . 'domenica live' su Canale5, infatti, ha incassato nella parte '...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Ascolti tv pomeriggio - 30 settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Ascolti tv pomeriggio - 29 settembre 2018 : chi ha vinto fra Italia Sì e Verissimo? : Nuovo sabato e nuova battaglia. Chi ha vinto, per gli Ascolti tv del pomeriggio del 29 settembre 2018, fra Italia Sì di Marco Liorni, in onda su Rai 1, e Verissimo, di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5? Quale dei due programmi è riuscito a incollare più telespettatori davanti al piccolo schermo? Ecco i dati riguardanti l’andamento delle prime settimane, i temi e gli ospiti di entrambe le trasmissioni per cercare di capire al meglio come ...

Ascolti tv pomeriggio - 28 settembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Come si è conclusa la terza settimana di sfida a tre? Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 28 settembre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Possiamo dire che, ormai, Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5, si siano assestate sulle loro posizioni. Sul gradino più alto del podio rimane salta Maria De Filippi. Medaglia d’argento per Caterina Balivo e di ...

Ascolti tv pomeriggio - 27 settembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Siamo giunti al penultimo giorno di sfida della terza settimana. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 27 settembre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? L’andamento delle tre trasmissioni pare essersi consolidato. Ecco elencati, oltre a ospiti e temi trattati, anche gli Ascolti della settimana dei programmi di: Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale ...

Ascolti tv pomeriggio - 26 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Giro di boa della terza settimana. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 26 settembre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Visto l’andamento delle tre trasmissioni sarebbe, però, ormai meglio chiedersi quale divario vi è fra i tre programmi e quanti telespettatori hanno perso o acquistato: Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5. Ecco quindi tutti i dati ...

Ascolti tv pomeriggio - 25 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova vittoria, anche a inizio della terza settimana, di Maria De Filippi. Come sarà andato, quindi, martedì. Secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 25 settembre 2018, chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5 si sono date nuovamente battaglia. Ecco quindi tutti i dati. Ascolti tv pomeriggio, Vieni da Me vs Detto Fatto e Uomini e Donne: ...

Ascolti tv pomeriggio - 24 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Terza settimana di sfida a tre. Secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, lunedì 24 settembre 2018, chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Caterina Balivo su Rai 1, Bianca Guaccero su Rai 2 e Maria De Filippi su Canale 5 hanno continuato a sfidarsi per il titolo di regina della fascia pomeridiana. Fino ad ora, però, non c’è stata battaglia. Sul gradino più alto del podio si è sempre seduta la De Filippi. Medaglia ...

Ascolti tv pomeriggio del 22 settembre - Italia Sì vs Verissimo : ecco chi ha vinto la seconda sfida : seconda sfida, per gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 22 settembre 2018, fra Italia Sì di Marco Liorni e Verissimo di Silvia Toffanin. Chi ha vinto questa volta? ecco tutti i dati, gli ospiti e i temi trattati. Ascolti tv pomeriggio: gli ospiti di Verissimo Silvia Toffanin ha sfoderato diversi assi nella manica. Dopo essere partita alla grande la conduttrice di Verissimo ha continuato a puntare sempre più in alto realizzando due ...

Ascolti tv pomeriggio - 21 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultimo giorno di sfida, secondo gli Ascolti tv, fra i famosi tre programmi televisivi che tengono compagnia al pubblico dalle 14:00 alle 16:30 circa. Di chi stiamo parlando? Ormai, è chiaro. Ad essere in competizione tra loro sono le trasmissioni del primo pomeriggio come: Vieni da me, in onda su Rai 1, Detto Fatto, in onda su Rai 2 e Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Per ora tutte le sfide le ha sempre vinte Maria De Filippi e quindi ...