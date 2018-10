Ascolti tv | Non dirlo al mio capo 2 vince con 4 3 milioni di telespettatori

Ascolti tv - "Non dirlo al mio capo" inarrestabile : oltre 4 milioni per la fiction : La serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in onda su Rai 1, vince ancora una volta la sfida del prime time del...

Ascolti TV | Giovedì 4 ottobre 2018. Calano Non Dirlo al Mio Capo (19.5%) - Pechino Express (7.3%) - Big Show (5.8%). Renzi a L’Intervista 7.9% : Non Dirlo al Mio Capo: Vanessa Incontrada e Paolo Calissano Nella serata di ieri, su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Kidnap ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 7 ha interessato 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Big Show ha ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Kidnap | Dati Auditel 4 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 4 ottobre 2018? Chi ha vinto fra Non dirlo al mio capo 2, fiction in onda su Rai 1 e con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, e il film Kidnap in onda su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, hanno visto la nuova puntata di Pechino Express su Rai 2 o il Big Show su Italia 1?

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.4 milioni di telespettatori : Ancora una volta la fiction trasmessa da Rai1 “Non dirlo al mio capo 2“, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha dominato la prima serata con 4.484.000 telespettatori e uno share del 21,2%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata della nuova edizione di “Pechino Express ...

Ascolti TV | Lunedì 1 ottobre 2018. La Vita Promessa supera i 6 mln (26.2%) - Grande Fratello Vip non va oltre il 19% : Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, su Rai1 il finale de La Vita Promessa ha conquistato 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa Diretta ...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Victoria vs Non è L'Arena | Dati Auditel 30 settembre 2018 : La seconda puntata di Che tempo che fa, la seconda puntata di Victoria, il debutto de Le Iene e infine la seconda puntata di Non è L'Arena con l'intervista a Di Maio e ad Asia Argeto. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto? Settimana scorsa Fazio e Rai 1 hanno avuto la meglio su Canale 5, ma Giletti ha portato a casa ottimi Dati.

Ascolti TV | Giovedì 27 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo vince con il 21.1%. Pechino Express 8.3% - Canale 5 sprofonda al 7.4% : Non dirlo al Mio Capo 2 - Saul Nanni e Ludovica Coscione Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 4.484.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di 1.250.000 ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs L'ultima tempesta | Dati Auditel 27 settembre 2018 : Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv ieri, 27 settembre 2018? Chi ha avuto la meglio fra la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction Rai con Vanessa Incontrada e Lino Gunciale, Pechino Express 2018 e L'Ultima tempesta, film in programma su Canale 5?

Elisa Isoardi : "Gli Ascolti de La Prova del Cuoco? Non ci dispiacerebbe fare di più" : “E’ vero, nelle prime settimane abbiamo totalizzato ascolti inferiori rispetto a quelli della passata stagione, ma comunque in linea con le previsioni della rete". Elisa Isoardi, nonostante tutto, sembra soddisfatta degli ascolti della "sua" Prova del Cuoco. "Bisogna considerare che il programma adesso dura due ore, perché inizia mezz’ora prima. Certo, potere fare di più non dispiacerebbe a nessuno”, ammette al settimanale Di Più Tv. ...