Ascolti tv giovedì 4 ottobre 2018

Ascolti TV | Giovedì 27 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo vince con il 21.1%. Pechino Express 8.3% - Canale 5 sprofonda al 7.4% : Non dirlo al Mio Capo 2 - Saul Nanni e Ludovica Coscione Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 4.484.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di 1.250.000 ...

Ascolti tv - giovedì 20 settembre 2018 : buon esordio per Pechino Express : giovedì 20 settembre 2018: Ascolti tv Pechino Express e Non dirlo al mio capo Parte bene la nuova edizione di Pechino Express. A rischio chiusura dopo il flop dello scorso anno, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato 1.900.000 telespettatori durante la prima puntata in onda su Rai Due giovedì 20 settembre 2018. […] L'articolo Ascolti tv, giovedì 20 settembre 2018: buon esordio per Pechino Express ...

Ascolti TV | Giovedì 20 settembre 2018. Non Dirlo al Mio Capo vince con il 21.64%. Pechino Express riparte dal 9.92%. PiazzaPulita (5.39%) batte W L’Italia (3.51%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Chiara Francini Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.559.000 spettatori pari al 21.64% di share. Su Canale 5 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari all’8.25% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.911.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Italia 1 Amici come Noi ha catturato l’attenzione di 1.079.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018. Non Dirlo al mio Capo 2 parte dal 22.4% - W L’Italia dal 5.1% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Giovedì 6 settembre 2018. Don Matteo 16.18%-19.49% - Nations League ferma al 10.89%. X Factor riparte dal 4.14% : Terence Hill Nella serata di ieri, Giovedì 6 settembre 2018, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 3.468.000 spettatori pari al 16.18% di share, nel primo episodio, e 3.238.000 pari al 19.49%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la partita della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 2.327.000 spettatori pari al 10.89% di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 863.000 spettatori (3.97%), nel primo ...

