Argentina | ex presidente Menen assolto per vendita armi

Argentina - assolto ex presidente Menem : 5.01 L'ex presidente argentino Carlos Menem è stato assolto ieri da un tribunale di Buenos Aires in una causa che durava da 23 anni per l'accusa, contro di lui ed altri imputati, di contrabbando di armi all'Ecuador e Croazia. I tre giudici della Camera federale della Cassazione penale hanno deciso di concedere l'assoluzione all'ex capo di stato essendo trascorso 'un tempo eccessivo' senza una fine della procedura giudiziaria. In primo grado ...

Argentina - si dimette il presidente della Banca centrale. Paese paralizzato dagli scioperi contro l’austerità : A poco più di tre mesi dall’inizio dell’incarico Luis Caputo, presidente della Banca Centrale Argentina, ha dato le dimissioni. Ufficialmente lascia per “motivi personali”, ma i media argentini insinuano che dietro l’abbandono ci sia un braccio di ferro con il ministro delle finanze Nicolás Dujovne finito a favore di quest’ultimo. A sostituire Caputo sarà l’economista Guido Sandleris, fino a ieri ...

Argentina : incriminata l'ex presidente Cristina Kirchner : incriminata nell'ambito dell'inchiesta per corruzione l'ex presidentessa Argentina Cristina Kirchner. Il provvedimento del giudice Claudio Bonadio valuta anche l'eventuale carcere preventivo, della ...

La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner : La polizia argentina ha perquisito tre case di proprietà della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, coinvolta in uno scandalo di corruzione. Il giudice Claudio Bonadio, che guida l’inchiesta, aveva chiesto la revoca parziale dell’immunità per Kirchner, che è senatrice, The post La polizia ha perquisito tre case della ex presidente dell’Argentina Cristina Fernández de Kirchner appeared first on Il Post.

Argentina - ok da Senato perquisizioni case ex presidente Kirchner : La Kirchner, che gode dell'immunità parlamentare in quanto senatrice, si è fino ad ora rifiutata di rispondere alle domande dei magistrati, denunciando una "persecuzione politica".

Argentina - SENATO BOCCIA LEGALIZZAZIONE ABORTO/ Ultime notizie : presidente Macri apre a depenalizzazione reato : ABORTO, il SENATO in ARGENTINA vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Argentina : condannato ex vicepresidente : Secondo l'accusa mentre occupava la carica di ministro dell'Economia, Boudou - attraverso i suoi amici, pure condannati, l'imprenditore José María Núñez Carmona e l'avvocato Alejandro Vandenbroele - ...

Argentina : corruzione - condannato a cinque anni ex vice presidente Amado Boudou : ... e Cristina Fernadez poi, ha ricoperto successivamente le cariche di titolare dell'Amministrazione dei fondi pensione , Anses, e di ministro dell'Economia, è arrivato ad essere imputato in altre 69 ...