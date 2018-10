: RT @Agenzia_Ansa: #Argentina, l'ex presidente Carlos #Menem è stato assolto in una causa che durava da 23 anni per l'accusa di contrabband… - FesterTarantino : RT @Agenzia_Ansa: #Argentina, l'ex presidente Carlos #Menem è stato assolto in una causa che durava da 23 anni per l'accusa di contrabband… - Agenzia_Ansa : #Argentina, l'ex presidente Carlos #Menem è stato assolto in una causa che durava da 23 anni per l'accusa di contr… - ansa_it : Argentina: vendita armi, Menen assolto -

L'exargentino Carlosè statoieri da un tribunale di Buenos Aires in una causa che durava da 23 anni per l'accusa, contro di lui ed altri imputati, di contrabbando di armi all'Ecuador e Croazia. I tre giudici della Camera federale della Cassazione penale hanno deciso di concedere l'assoluzione all'ex capo di stato essendo trascorso 'un tempo eccessivo' senza una fine della procedura giudiziaria. In primo grado era stato condannato a 7 anni e mezzo di detenzione.(Di venerdì 5 ottobre 2018)