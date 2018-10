Archeologia | Pompei | rinvenuto sontuoso larario nella Regio V

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Undipinto di circa 4m x 5m riaffiora tra i lapilli in un ambiente ancora in corso di scavoV di, nell’ambito dei lavori di consolidamento dei fronti di scavo, previsti dal Grande progetto. Il bel, tra i più eleganti emersi a, è pertinente ad un ambiente di una casa già in parte scavata agli inizi del Novecento, con accesso dal vicolo di Lucrezio Frontone. Al centro di una parete con paesaggi idilliaci e una lussureggiante natura con piante e uccelli, si trova l‘edicola sacra con ai lati dipinte le figure dei “Lari” protettori della casa e ,al di sotto, due grandi serpenti “agatodemoni”(demone buono), simbolo di prosperità e buon auspicio. In un continuo gioco tra illusione e realtà si mescolano e confondono nell’ambiente, piante dipinte con quelle vere che dovevano crescere rigogliose nell’aiuola sottostante il, ...