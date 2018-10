Aquarius | blitz dell' estrema destra nella sede di Sos Mediterranée a Marsiglia

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Al grido di "sequestrate l'" hanno seminato il panicoa ong SOS Mediterranée, l'associazione di salvataggio dei migranti in mare da settimane al centroe polemiche. Una ventina di militanti del gruppuscolo difrancese Generation Identitaire sono finiti in stato di fermo, mentre i dipendentia ong e tutta la città disono sotto shock per questo raid senza precedenti.I 20 assalitori hanno "espulso tutto il personale presente" dai locali in cui stava lavorando, ha fatto sapere un portavocee forze'ordine, prontamente intervenute. Poi si sono affacciati alle finestre attaccando uno striscione sulla facciata'edificio. I passanti, per pochi minuti, hanno potuto leggere e fotografare la grande scritta: "SOS Mediterranée complice del traffico di esseri umani". I 20 sono stati fermati dalla polizia senza ...