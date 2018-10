Apple vuole obbligarci a riparare MacBook pro e iMac Pro solo nei suoi centri autorizzati?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Dove faril vostro computer? In linea di massima dove volete, a meno che non abbiate acquistato unPro o unPro edizione 2018, perchè potreste essere essere obbligati rivolgervi a un centro autorizzato. La questione è in questi termini: stando a un documento spedito dail mese scorso ai, l’azienda avrebbe avrebbe vincolato il buon esito di riparazioni o sostituzioni di componenti a una procedura che tira in ballo il chip T2 – presente suPro ePro 2018 – e gli strumenti di diagnostica. In pratica l’unica possibilità sarebbe quella di affidarsi aidi assistenza ufficiali perché in caso contrario il sistema risulterebbe “non operativo a causa di una riparazione incompleta“. La notizia è stata diffusa dai due siti statunitensi MacRumors e Motherboard e il documento, ...