App Non Installata Android? Disattiva Google Play Protect

Simona Ventura : "Appoggerò sempre Stefano Bettarini. Matrimonio con Gerò Carraro? Per ora non ci pensiamo" : In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura ha ripercorso la grande paura vissuta la scorsa estate a seguito dell'aggressione subita dal figlio 19enne Niccolò, accoltellato davanti ad una discoteca milanese:La telefonata che nessuna madre vorrebbe ricevere è arrivata di notte, mentre viaggiavo per lavoro dalla Calabria a Torino, ma una mamma certe cose le sente: in cuor mio, sapevo che non poteva ...

Ingrid Muccitelli/ L'amore con Mauro Masi ex DG Rai "Non è l’età che condiziona un rApporto" (I soliti ignoti) : Ingrid Muccitelli, è la popolare conduttrice di Uno Mattina in Famiglia la protagonista Vip de I soliti ignoti nella puntata di stasera: L'amore per Mauro Masi.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 21:02:00 GMT)

Melania in Africa sorridente e naturale. Ma Trump non Approva : NEW YORK - sorridente, rilassata, perfino loquace. Una Melania Trump che gli americani molto raramente vedono. Invece, in Africa , la first lady sembra un'altra persona. Ridacchiando maligni, alcuni ...

Maltempo in Calabria - morti mamma e figlio : si cerca il fratellino di 2 anni. Aveva Appena preso i figli dai nonni : Tragedia per il Maltempo a Lamezia Terme. Era stata a prendere i figli dai nonni, a Curinga, e stava tornando a casa, a Gizzeria, Stefania Signore, la trentenne morta insieme al figlio di 7 anni,...

Apple blocca le riparazioni non ufficiali su iMac e Macbook Pro : Se non viene utilizzato un nuovo software diagnostico per alcuni componenti le macchine vanno in blocco e possono essere riavviate solo tramite l’Apple Service Toolkit 2. La battaglia per il “diritto di riparazione” è ancora lunga

La Confessione riparte da Fabrizio Corona : «Io e Lele Mora non avevamo un rApporto sessuale» : La Confessione Fabrizio Corona proprio non riesce a stare lontano dalle telecamere. Dopo le ospitate da Silvia Toffanin a Verissimo e da Federica Panicucci a Mattino Cinque, stasera sarà la volta de La Confessione, il talk del Nove condotto da Peter Gomez, in onda alle 23 al termine di Fratelli di Crozza. Un’apertura quindi di impatto per la nuova edizione del programma, prodotto da Loft Produzioni, che punta a confermare i risultati delle ...

Arriva la pubblicità su WhatsApp - ma non nelle chat : Preista entro il primo trimestre del 2019. Il country director di Facebook Italia Luca Colombo: "L'instant messaging è la nuova frontiera per fare business"

L'asse Italia-GiAppone è molto in forma - anche dove non te l'aspetti : Un'economia come quella italiana non può prescindere da una partnership con la Cina, ma anche con il Giappone. Lo vediamo dall'accelerazione delle nostre esportazioni: tra il gennaio e il giugno di ...

