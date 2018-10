Antonio Ricci censurato dalla Rai | scoppia la bomba | il caso arriva in Parlamento

Antonio Ricci contro Rai 2 : lo scontro finisce in Parlamento. Interrogazione parlamentare sull'informazione Rai : Solo martedì scorso ci chiedevamo se lo scontro a distanza tra Antonio Ricci e Andrea Fabiano - nato per un presunto veto del direttore di Rai 2 su un'intervista del patron di Striscia - fosse continuato a suon di comunicati stampa polemici. A tre giorni di distanza abbiamo una risposta: Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00638Sì, perché la vicenda è finita sulla scrivania del vice-premier Luigi Di Maio, con ...

Rai2 non gradisce Antonio Ricci. Il papà di Striscia : «L’editto Fabiano è una discriminazione gaglioffa e inconcepibile». La risposta della rete : Antonio Ricci ed Enzo Trapani Andrea Fabiano contro Antonio Ricci e viceversa. Dalle parti di Striscia la Notizia, fanno sapere che qualche mese fa Antonio Ricci è stato contattato da Giorgio Verdelli, autore Rai e amministratore unico di Sudovest Produzioni, che gli ha chiesto di intervistarlo per un programma di Rai2 dedicato a Enzo Trapani. Ricci, di solito molto restio a parlare davanti ai microfoni, in questo caso aveva accettato: ha sempre ...

Rai 2 blocca l'intervista ad Antonio Ricci. Il patron di Striscia : "Contro di me Editto Fabiano - inconcepibile" : Antonio Ricci contro il Servizio Pubblico, nuovo capitolo. Questa volta però l'oggetto del contendere non è un programma o un conduttore, ma niente meno che il direttore di Rai 2 Andrea Fabiano. Secondo il papà di Striscia La Notizia, il dirigente avrebbe bloccato un'intervista di Antonio Ricci all'interno di un programma televisivo di prossima messa in onda dedicato ad Enzo Trapani.Procediamo con ordine: durante l'estate Antonio Ricci è ...

