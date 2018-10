Anticipazioni Quarto Grado | puntata di venerdì 5 ottobre

superguidatv

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Nuovo appuntamento con “”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Vieroalle ore 21.15 circa andrà in onda in prima serata su Rete4 una nuovadi ““, la rubrica di approfondimento giornalistico dedicata ad alcuni gialli irrisolti riguardanti la cronaca nera più recente e quella forse troppo in fretta dimenticata. La conduzione è come sempre affidata a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.: il caso di Yara Gambirasio Durante ladi, il programma torna a discutere del caso di Yara Gambirasio.12la Cassazione potrebbe mettere, una volta e per sempre, la parola fine sul terribile omicidio della tredicenne di Brambate di Sopra. Durante il processo, tutti gli avvocati di Massimo Bossetti cercheranno di ...