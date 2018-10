Anteprima | un tg di fake news nel nuovo video dei Punkreas

wired

: HYDE: anteprima del singolo 'FAKE DIVINE' in uscita il 24 ottobre - _theaterofkiss : HYDE: anteprima del singolo 'FAKE DIVINE' in uscita il 24 ottobre -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La storica band milanesetorna con unlavoro, un EP dal titolo Instabile in uscita il 9 Novembre per Garrincha dischi in collaborazione con Canapa dischi. Ildal titolo La verità, vede la collaborazione di Davide Toffolo, voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti.con la regia di Paolo Santamaria, che vede come protagonista l’attore Massimiliano Loizzi de Il Terzo segreto di satira. Instabile conclude il racconto iniziato con il precedente EP Inequilibrio (pubblicato lo scorso 23 marzo). I due ep infatti, dalle copertine componibili, sono le due facce, una bianca e una nera, dell’ambizioso progetto Inequilibrio instabile. Ilè un’accesa critica alla costante propaganda che spesso sfocia in conflitti digitali costellati da, teorie complottiste e scandali social sono ben tangibili: da uno schermo di un computer o di una televisione si ...