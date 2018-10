Anteprima di un inedito di Ariana Grande | già pronta la tracklist del nuovo album dopo

optimaitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Un'di undiè apparsa online sul profilo Instagram della popstar, che non ha fatto mistero in questi ultimi giorni di essere tornata in studio di registrazione per incidere il suo quintodi inediti, a strettissimo girola pubblicazione del quarto, Sweetener.Ritiratasi dalle scene per un po' in seguito all'ennesimo traumal'attentato ad un suo concerto a Manchester, quello della morte dell'ex compagno Mac Miller, lasembra aver trovato la cura alle sue ferite emotive nella musica.E dunque mentre Sweetener è ancora in promozione, essendo stato rilasciato solo lo scorso agosto, è già in cantiere il suo successore. La cantante di No Tears Left To Cry sembra già a buon punto, visto che ha persino mostrato su Instagram una lavagna con una lista di nove canzoni (tracce su cui lavorare o brani già pronti?) e rivelato importanti ...