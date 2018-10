ANGI e Rotary Club Valdelsa al fianco delle istituzioni e delle eccellenze territoriali

romadailynews

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il 05/10 a San Gimignano presso la prestigiosa Villa Ducci, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori sarà ospite delper dialogare con rappresentanze locali e regionali su impresa, lavoro, Europa ed il ruolo della cultura nel piano dello sviluppo dell’ecosistema innovazione toscano insieme ai giovani e alla comunità europea L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori –, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognunasue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e di alcunepiù importantiItaliane,persegue la sua mission di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni. Dopo il grande successoprecedenti manifestazioni a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano ...