Angelucci | Raggi rimuova assessore Montanari e poi dia dimissioni

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Roma – “Assistiamo ormai da giorni ad una situazione indecente e ignobile nella nostra Citta’, con la spazzatura che e’ in strada non raccolta da tutte le parti e in tutte le zone, senza che nessuno al comune di Roma intervenga. Il M5S ancora una volta si sta dimostrando incapace di governare e di trovare soluzioni. Roma in queste condizioni non c’e’ mai stata e non ci sorprende che Milano abbia avuto un milione in piu’ di turisti nell’ultimo anno. Il M5S sta distruggendo la citta’”. “Oggi anche il suo Governo nazionale ha sbugiardato la sindaca dichiarando che deve essere il comune a indicare i siti per lo smaltimento e non la regione. Saremo al fianco domani, ai cittadini che manifesteranno contro il Tmb salario e a tutti quelli che vogliono una citta’ pulita e sicura. Non e’ possibile che ...