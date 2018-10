Ambiente |  Coldiretti | sono a rischio 1 | 7 milioni di animali da allevamento

agi

: Ambiente, Coldiretti: addio a 1.7 milioni di mucche, maiali e capre - Barcellonameteo : Ambiente, Coldiretti: addio a 1.7 milioni di mucche, maiali e capre - naturaeambiente : Ambiente, Coldiretti: domani arriva l'Arca di Noè dell'agricoltura italiana - Meteo Web -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Addio alla vecchia fattoria in Italia dovescomparsi 1,7tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. È la Coldiretti a lanciare l'allarme in occasione dell'inaugurazione del Villaggio contadino nella Capitale dove è stata aperta per tutto il week end una vera e propria Arca di Noè per scoprire le piante, glie i prodotti salvati dall'estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai "Sigilli" di Campagna Amica. Stalle, ricoveri e ovili sisvuotati dal 2008 con la Fattoria Italia che ha perso - sottolinea la Coldiretti - solo tra glipiu' grandi, circa un milione di pecore, agnelli e capre, oltre a 600 mila maiali e più di 100 mila bovini e bufale. Un addio che - precisa la Coldiretti - ha riguardato soprattutto la montagna e le aree interne ...