Ambiente | Coldiretti | il numero di asini è praticamente quintuplicato nella Penisola

Ambiente - Coldiretti : sono a rischio 1 - 7 milioni di animali da allevamento : Addio alla vecchia fattoria in Italia dove sono scomparsi 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. È la Coldiretti a lanciare l'allarme in occasione dell'inaugurazione del Villaggio contadino nella Capitale dove è stata aperta per tutto il week end una vera e propria Arca di Noè per scoprire le piante, gli animali e i prodotti salvati dall'estinzione grazie al lavoro di ...

Ambiente - Coldiretti : domani arriva l’Arca di Noè dell’agricoltura italiana : Una vera e propria Arca di Noè dove scoprire, i cibi, le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica sarà aperta all’inaugurazione al Villaggio della Coldiretti nella Capitale L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno decine di migliaia di agricoltori dalle diverse regioni a partire dalle ore 8 di domani venerdì 5 Ottobre, per far conoscere ...

Ambiente - Coldiretti : 132 incendi nel 2018 - calo del 90% rispetto allo scorso anno : Nel 2018 si sono verificati fino ad ora 132 incendi che hanno distrutto 12.281 ettari di bosco con un calo del 90% rispetto allo scorso anno quando le superfici percorso dal fuoco hanno raggiunto livelli record favoriti anche da una drammatica siccità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto decine di ettari di bosco e minacciato le ...