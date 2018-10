Ambiente | Coldiretti | addio a 1 7 milioni di mucche | maiali e capre

Ambiente - Coldiretti : domani arriva l’Arca di Noè dell’agricoltura italiana : Una vera e propria Arca di Noè dove scoprire, i cibi, le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica sarà aperta all’inaugurazione al Villaggio della Coldiretti nella Capitale L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno decine di migliaia di agricoltori dalle diverse regioni a partire dalle ore 8 di domani venerdì 5 Ottobre, per far conoscere ...

Ambiente - Coldiretti : Italia taglia sprechi in ‘Earth overshoot day’ : Dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della family bag al ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più sono alcune delle strategie messe in atto da quasi 3 Italiani su 4 (71%) che nell’ultimo anno hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’ ...