Alto Adige | manifesti di Casapound con foto di giunta provinciale e migranti | “Ripuliamo

Incidenti in Montagna : escursionista scivola e muore in Alto Adige : Grave incidente questa mattina durante un’escursione in Val d’Ultimo, in Alto Adige: un escursionista sarebbe caduto su un terreno particolarmente ripido, e tale caduta gli sarebbe stata fatale. Sul posto il Pelikan 2, con il rianimatore, che non ha potuto far Alto che costatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista scivola e muore in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Alto Adige punta su prodotti locali : ANSA, - BOLZANO, 2 OTT - La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera ad un progetto pilota a livello europeo sulla politica alimentare, appoggiato dal commissario Ue Vytenis Andriukaitis. "...

Maltempo : prima neve in Alto Adige : Dopo il bel tempo, con il sole brillante, di ieri, oggi è caduta la prima neve in Alto Adige; fino ad ora sono caduti poco più di 15 centimetri a Passo Resia, a 2.544 metri. Ma il tempo minaccia di peggiorare ulteriormente. L'articolo Maltempo: prima neve in Alto Adige sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Alto Adige : dopo il sole è arrivata la neve - vicino passo Resia “15 cm” di manto bianco : neve sulle montagne lungo la cresta di confine in Alto Adige. “Finora sono caduti una quindicina di centimetri. Un manto bianco si è steso sulle vette e sui ghiacciai che ci circondano“, ha dichiarato Stefan Plangger, gestore del rifugio Pio XI in Vallelunga, nei pressi di passo Resia. In Alto Adige il mese di settembre è stato sostanzialmente estivo, con temperature di 2°C superiori alla media. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo il ...

Casapound - manifesto choc : 'Ripulire l'Alto Adige'. Nella foto politici e migranti : ... procedimento disciplinare a un poliziotto per un post sui social 'Ripulire l'Alto Adige - afferma il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza - per mettere fine ad una ottusa mafia politica che ...

Incidenti in Montagna - Alto Adige : alpinista scivola sull’Ortles - morto : Incidente in Alto Adige: un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’ascensione nel gruppo dell’Ortles nella zona di Solda in Alta Val Venosta. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vuoto mentre stava percorrendo la via ferrata tra il rifugio Tabaretta ed il rifugio Payer, punto di partenza per raggiungere la vetta dell’Ortles (3.905 metri, la più alta della provincia di Bolzano). Sul posto ...

Alto Adige - governatore : “I giovani non trovano casa. Il 100% delle nuove costruzioni solo ai residenti” : “Prima gli Altoatesini”, verrebbe da pensare, parafrasando lo slogan del governatore veneto Luca Zaia (“Prima i veneti”) o del segretario leghista Matteo Salvini (“Prima gli italiani”). È questa la sostanza della nuova legge per il territorio e paesaggio che ha portato la giunta provinciale di Bolzano ad adottare un regolamento con lo scopo dichiarato di limitare la presenza di seconde case nei comuni ad alta vocazione turistica. Legittimo o ...

Alto Adige - seconde case vietate ai non residenti : troppi i turisti : Un provvedimento vieta ai cittadini italiani non residenti in Alto Adige di comprare la seconda casa nella regione. Le nuove costruzioni sono riservate a chi lavora o vive da almeno 5 anni nella Provincia autonoma. La decisione vale per le zone ad alta densità turistica: si tratta di 25 comuni e 26 frazioni.Continua a leggere

Alto Adige “Gli italiani non residenti non potranno acquistare case"/ Tra le località Ortisei - Dobbiaco e... : Alto Adige, vietato acquistare seconda casa per gli italiani non residenti. La norma, come riferito dal governatore della provincia di Bolzano, per “salvare la patria”(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:44:00 GMT)

«I turisti sono troppi» In Alto Adige nuove case solo ai residenti : Decisione della Provincia Autonoma: lo stop previsto nei comuni dove la presenza di «forestieri» super auna certa soglia. nell’elenco delle località val Gardena, Pusteria e Val Badia

Troppi turisti - in Alto Adige seconde case vietate ai non residenti : Le nuove costruzioni sono riservate a chi lavora o vive da almeno 5 anni nella Provincia autonoma. Il provvedimento colpisce località predilette da escursionisti e visitatori. Tra le altre, Ortisei, San Candido e Dobbiaco

Troppi turisti - in Alto Adige nuove case destinate solo ai residenti : Con inevitabili ripercussioni anche sull'economia. «Chi acquista la seconda casa in Alto Adige mette in moto un meccanismo virtuoso che contribuisce non poco allo status dei residenti - prosegue - ...