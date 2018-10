Alluvione in Calabria | mamma e figli travolti dalla violenza dell’acqua | ricerche del

Alluvione in Calabria - adesso la protezione civile innalza il livello di allerta meteo a “Rosso” e “Arancione”. Ma ormai è troppo tardi… : La protezione civile della Regione Calabria ha innalzato il livello di allerta meteo per oggi, Venerdì 5 Ottobre, a rosso e arancione. Rosso nelle zone joniche delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro (vedi mappe), arancione su tutto il resto della Regione dove rimarrà tale anche domani. Un’allerta emessa con colpevole ritardo, perchè ieri invece lo scenario di criticità prevedeva criticità appena “gialla” su gran parte ...

Maltempo - Alluvione in Calabria. L’esperto : “Inaccettabile continuare a contare i morti - siamo incapaci di vivere adattandoci alla Natura” : “Inaccettabile continuare a contare i morti“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] : 1/15 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Alluvione in Calabria : il fiume Neto sta esondando in piu' punti [VIDEO] : Alluvione Calabria: fiume Neto in piena, esondazioni in corso In seguito alle incessanti e fortissime piogge che stanno colpendo la Calabria, persistendo soprattutto sui settori orientali in queste...

Alluvione Calabria - la tragica morte di Stefania Signore e dei suoi bambini : una mamma giovanissima uccisa dalla furia dell’acqua - marito disperato [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo shock in Calabria - disastrosa Alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esonda il fiume Neto [VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...

Alluvione in Calabria : morti una mamma e il suo bambino - erano finiti in un torrente : Notizie drammatiche dalla Calabria, colpita da una grave ondata di maltempo che vi stiamo documentando e raccontando con vari articoli a partire dalla giornata di ieri. Nubifragi ed inondazioni...

Rischio Alluvione in Calabria - superati i 300 mm - si teme un disastro : Vasto temporale V-shaped sulla Calabria, si teme un disastro. superati i 300 mm di pioggia. Come previsto il maltempo si sta accanendo sul sud Italia e proprio in queste ore su Sicilia e Calabria....