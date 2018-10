Alluvione in Calabria | adesso la protezione civile innalza il livello di allerta meteo a

Maltempo - Alluvione in Calabria. L’esperto : “Inaccettabile continuare a contare i morti - siamo incapaci di vivere adattandoci alla Natura” : “Inaccettabile continuare a contare i morti“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a ...

Maltempo - Alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Alluvione in Calabria : il fiume Neto sta esondando in piu' punti [VIDEO] : Alluvione Calabria: fiume Neto in piena, esondazioni in corso In seguito alle incessanti e fortissime piogge che stanno colpendo la Calabria, persistendo soprattutto sui settori orientali in queste...

Maltempo shock in Calabria - disastrosa Alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esonda il fiume Neto [VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...

Alluvione in Calabria : morti una mamma e il suo bambino - erano finiti in un torrente : Notizie drammatiche dalla Calabria, colpita da una grave ondata di maltempo che vi stiamo documentando e raccontando con vari articoli a partire dalla giornata di ieri. Nubifragi ed inondazioni...

Rischio Alluvione in Calabria - superati i 300 mm - si teme un disastro : Vasto temporale V-shaped sulla Calabria, si teme un disastro. superati i 300 mm di pioggia. Come previsto il maltempo si sta accanendo sul sud Italia e proprio in queste ore su Sicilia e Calabria....