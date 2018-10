Allerta meteo Sardegna | domani codice giallo per maltempo

Maltempo - Allerta meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Allerta meteo al Sud : elenco comuni con scuole chiuse domani Sabato 6 Ottobre : La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree colpite già dal...

Meteo - nuova Allerta della Protezione civile : forti temporali in arrivo : Non si placa l'ondata di maltempo che ha investito il Sud Italia, in particolare la Calabria: ecco cosa ci aspetta per i...

Allerta meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta meteo Puglia : “allarme rosso” nel Tarantino sui bacini Lato e Lenne : Allerta rossa dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani sui bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e Allerta arancione dalle 16 di oggi fino alle 14 di domani per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico sulla Puglia centrale adriatica, sul Salento e sulla Puglia centrale bradanica. E’ il messaggio di criticità diramato, tramite la Prefettura di Bari, dalla Protezione civile regionale. Dalla prossima ...

Allerta meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo oggi al Sud : Allerta meteo in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e di suoi figlio di 7 anni, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Disperso il fratellino di 2 anni. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade interrotte, ...

Allerta meteo Calabria : criticità arancione a Cosenza : “Il dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria ha diramato al Comune di Cosenza un avviso di Allerta meteo di grado arancione (di moderata criticità con fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti) fino alla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani, sabato 6 ottobre”. Lo comunica una nota del Comune di Cosenza. “Nell’avviso, la Protezione civile regionale – aggiunge – specifica ...

Allerta meteo - “scuole chiuse” anche Sabato 6 Ottobre in molti Comuni del Sud per il 4° giorno consecutivo [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – anche domani, Sabato 6 Ottobre, in molti Comuni del Sud Italia le scuole rimarranno chiuse per il forte maltempo in atto. In alcuni Comuni si tratta addirittura del quarto giorno consecutivo di chiusura delle scuole a causa di un’ondata di maltempo che purtroppo ha avuto ripercussioni drammatiche in Calabria dove sono morte tre persone, la giovane mamma Stefania Signore e i suoi due figli di 7 e 2 anni. Numerosi i ...

Allerta meteo Calabria : scuole chiuse anche domani a Crotone : “In considerazione delle avverse condizioni Meteo, a tutela dell’incolumita’ degli alunni della citta’ e di quelli provenienti dalla provincia, e’ stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 6 ottobre 2018“: lo ha disposto il Comune di Crotone, in considerazione dell’Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Calabria: scuole chiuse ...

Allerta meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...

Allerta meteo Calabria : “allarme rosso” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone : La Protezione civile della Calabria ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “rossa” per la fascia ionica catanzarese e per la provincia di Crotone, “arancione” per il resto della regione: alle 13 alle 24 di oggi è prevista criticità Meteo marino-costiera, con piogge e temporali sparsi, forti raffiche di vento su tutte le zone di Allerta e conseguente criticità idrogeologiche e/o idrauliche. Domani l’Allerta ...