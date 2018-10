Allerta Meteo Campania | nuovo avviso di criticità “gialla” per temporali

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

Allerta Meteo Molise : vento forte e temporali - criticità “gialla” idrogeologica : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per criticità idrogeologica che interesserà l’intera regione da questa mattina e per le successive 12-18 ore. Sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi moderati sul settore centro orientale. Previsto anche un rinforzo del vento dai quadranti orientali con mare da mosso a molto mosso. L'articolo Allerta ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Allerta Meteo Estofex : forte maltempo - rischio alluvioni e grandinate al Sud : Allerta meteo Estofex - Situazioni di forte criticità al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di...

Allerta Meteo a Catania - domani 5 ottobre scuole chiuse : domani, 5 ottobre 2018, le scuole del Comune di Catania rimarranno chiuse per Allerta meteo “gialla” – Il maltempo lungo le coste orientali della Sicilia è ancora presente e a quanto pare continuerà a permanere anche nelle prossime ore. Per tale ragione il Sindaco di Catania, dopo l’Allerta meteo ‘gialla’, lanciata nelle scorse ore dalla Protezione Civile, ha deciso cautelativamente di chiudere nella giornata ...

Allerta Meteo : "flusso di scirocco" molto pericoloso - regioni ioniche ad alto rischio nubifragi : Tempo in rapido e deciso peggioramento al sud, prossime 36 ore ad alto rischio nubifragi. Allerta meteo per lo Ionio. Allerta meteo / Il maltempo si sta gradualmente intensificando su tutto il sud...

Allerta Meteo Calabria : criticità arancione - ancora scuole chiuse in diversi comuni : Continua il maltempo che sta investendo il Sud Italia. In particolare è stata emanata dalla Protezione Civile Regionale un’Allerta meteo con criticità arancione in Calabria. In conseguenza a ciò sono diversi i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, venerdì 5 ottobre. In particolare ancora scuole chiuse a Catanzaro, Crotone e Soverato: i sindaci delle tre città, Sergio Abramo (Catanzaro), Ugo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Venerdì 5 Ottobre : criticità gialla e arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico della protezione civile (Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo) ha emesso un nuovo bollettino di criticità per le prossime ore evidenziando il maltempo che anche domani, Venerdì 5 Ottobre, interesserà tutto il Centro/Sud. La criticità risulta di colore giallo e arancione in 8 Regioni, in modo particolare avremo criticità arancione nella Calabria meridionale e jonica, nella Basilicata ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione su Salento e Tarantino : Allerta arancione nel Tarantino e in Salento dalle 18 di oggi e per le successive 48 per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico localizzato sui bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla su tutti i restanti settori della regione. Lo comunica il centro funzionale decentrato della Protezione civile Regione Puglia. Da oggi e per i prossimi due giorni – è detto nel bollettino di Allerta diramato dalla Prefettura di Bari ...

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora Allerta Meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.