Allerta Meteo Calabria | “allarme rosso” per la fascia ionica catanzarese e per la

Maltempo - nuova Allerta Meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Allerta Meteo - caos maltempo : nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Alluvione in Calabria - adesso la protezione civile innalza il livello di Allerta Meteo a “Rosso” e “Arancione”. Ma ormai è troppo tardi… : La protezione civile della Regione Calabria ha innalzato il livello di allerta meteo per oggi, Venerdì 5 Ottobre, a rosso e arancione. Rosso nelle zone joniche delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro (vedi mappe), arancione su tutto il resto della Regione dove rimarrà tale anche domani. Un’allerta emessa con colpevole ritardo, perchè ieri invece lo scenario di criticità prevedeva criticità appena “gialla” su gran parte ...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso di criticità “gialla” per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso una nuova Allerta Meteo criticità “gialla” per temporali valida a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L’Allerta riguarda l’intero territorio regionale tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che potranno essere intensi con la presenza di raffiche di vento. Uno scenario che ...

Allerta Meteo - il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia : la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE] : 1/47 ...

Allerta Meteo Molise : vento forte e temporali - criticità “gialla” idrogeologica : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per criticità idrogeologica che interesserà l’intera regione da questa mattina e per le successive 12-18 ore. Sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi moderati sul settore centro orientale. Previsto anche un rinforzo del vento dai quadranti orientali con mare da mosso a molto mosso. L'articolo Allerta ...

Allerta Meteo - incubo maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo - Calabria devastata : almeno 2 morti e un disperso. L’Allerta Meteo della protezione civile continua a collezionare gaffe : il Raganello non ha insegnato nulla! : 1/19 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Allerta Meteo Estofex : forte maltempo - rischio alluvioni e grandinate al Sud : Allerta meteo Estofex - Situazioni di forte criticità al Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 2 su massimo di...

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Allerta Meteo a Catania - domani 5 ottobre scuole chiuse : domani, 5 ottobre 2018, le scuole del Comune di Catania rimarranno chiuse per Allerta meteo “gialla” – Il maltempo lungo le coste orientali della Sicilia è ancora presente e a quanto pare continuerà a permanere anche nelle prossime ore. Per tale ragione il Sindaco di Catania, dopo l’Allerta meteo ‘gialla’, lanciata nelle scorse ore dalla Protezione Civile, ha deciso cautelativamente di chiudere nella giornata ...

