Allerta della Protezione Civile per domani Sabato 6 Ottobre | zone colpite e criticita'

Allerta Meteo - bollettini della protezione civile pesantissimi per le prossime ore : “vite umane a rischio” - allarme rosso in alcune zone del Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il maltempo continua ad imperversare senza sosta sull’Italia centro/meridionale per il ciclone posizionato sul Tirreno, una tempesta che risalirà il bacino italiano verso Nord e potrebbe diventare addirittura un “Uragano Mediterraneo” in serata al largo di Roma. Dopo la disastrosa alluvione che ha provocato almeno 3 morti in Calabria, la protezione civile ha innalzato il livello di Allerta per le prossime ...

Maltempo - Calabria devastata : almeno 2 morti e un disperso. L’Allerta meteo della protezione civile continua a collezionare gaffe : il Raganello non ha insegnato nulla! : 1/19 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Venerdì 5 Ottobre : criticità gialla e arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico della protezione civile (Centro Funzionale Centrale – Settore Meteo) ha emesso un nuovo bollettino di criticità per le prossime ore evidenziando il maltempo che anche domani, Venerdì 5 Ottobre, interesserà tutto il Centro/Sud. La criticità risulta di colore giallo e arancione in 8 Regioni, in modo particolare avremo criticità arancione nella Calabria meridionale e jonica, nella Basilicata ...

Nuova Allerta della Protezione Civile per domani : pesante maltempo al Sud. Previsioni e criticita' previste. : Non si placherà nemmeno nelle prossime ore e domani la circolazione depressionaria che sta apportando forte maltempo al Sud Italia e sulla Sardegna. La Protezione Civile ha emesso una Nuova...

Allerta meteo - dal cielo acqua a catinelle : il bollettino della protezione civile : Allerta rossa in Sardegna, Allerta arancione su Calabria, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni saranno accompagnate da...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 Ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Salento - maltempo terribile : Allerta arancione della Protezione Civile : Come previsto ormai da giorni dagli esperti meteo, il maltempo è arrivato anche in Puglia. Nello specifico, nella provincia di Lecce ieri ci sono stati molti casi critici con strade allagate e macchine fuoristrada. Prima è stato colpito il Nord Salento con allagamenti a Trepuzzi, Campi, Surbo e successivamente nel pomeriggio ci sono stati problemi nel Sud- Est del Salento, a Cursi, Maglie e paesi limitrofi. L'arrivo dell'autunno è stato quindi ...

Allerta meteo al Sud : scuole chiuse in diversi comuni della Calabria domani Mercoledi' 3 Ottobre : Nella giornata di domani la perturbazione di origine atlantica giunta sull'area mediterranea e responsabile del maltempo delle ultime ore sulle regioni centro-meridionali, tenderà a spostarsi...

Allerta Meteo - maltempo al Sud : avviso della protezione civile - criticità arancione in 4 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione sul mediterraneo centrale continuerà a determinare instabilità sulle nostre Regioni meridionali, in particolare sulle aree ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : nuovo avviso della protezione civile - criticità gialla e arancione [DETTAGLI e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine nord-europea annunciata ieri, ha raggiunto la nostra Penisola determinando, nella giornata odierna, condizioni di maltempo su buona parte del Nord, in estensione al Centro e, in serata, anche alle zone tirreniche meridionali. Domani, poi, i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte ondata di maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Meteo - l'Allerta della Protezione Civile : forti temporali in arrivo : Il maltempo torna in maniera prepotente sull'Italia: il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla...

Allerta Meteo - l’Uragano Mediterraneo sta nascendo nel Golfo della Sirte : ciclogenesi in atto - allarme sullo Jonio [LIVE] : 1/12 ...