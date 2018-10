Allegri | ' Per migliorare questa Juve serve la Champions'

Juventus - Allegri : “Ronaldo è una grande persona. Ad Udine non sarà facile” : A pochi giorni dall’ottima vittoria contro lo Young Boys in Champions League, il tour de force della Juventus sta per terminare con la sfida esterna contro l’Udinese. I bianconeri scenderanno in campo domani alle 18 alla Dacia Arena e, puntuali, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha inizialmente […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo è una grande ...

Allegri : “chiave per mantenere risultati è mantenere la semplicità” : “Complimenti ai ragazzi: la chiave per mantenere questi risultati è mantenere la semplicità”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri via twitter dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions. Al tecnico bianconero fa eco anche Cristiano Ronaldo, ieri in tribuna per la squalifica Uefa: “Complimenti ai ragazzi per un’altra importante ...

Juventus - Allegri : "Dovevamo fare più gol"/ Ultime notizie - 3-0 allo Young Boys : "Contento per Dybala" : Juventus, Allegri: "Dovevamo fare più gol". Ultime notizie, 3-0 allo Young Boys in Champions League: "Sono contento per Dybala, felice della crescita"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Allegri : “chiave per mantenere risultati è mantenere la semplicità” : “Complimenti ai ragazzi: la chiave per mantenere questi risultati è mantenere la semplicità”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri via twitter dopo il 3-0 sullo Young Boys che lascia la Juventus da sola al comando nel girone di Champions. Al tecnico bianconero fa eco anche Cristiano Ronaldo, ieri in tribuna per la squalifica Uefa: “Complimenti ai ragazzi per un’altra importante ...

Juventus - Allegri indica la via : “La chiave per mantenere questi risultati è la semplicità” : Non si ferma neanche in Champions League la corsa della Juventus, vincente contro lo Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi. I bianconeri hanno finora conosciuto solo vittorie (7 in campionato e 2 in Champions League) e non hanno alcuna intenzioni di fermarsi. L’ultimo scoglio prima della seconda pausa per le Nazionali si […] L'articolo Juventus, Allegri indica la via: “La chiave per mantenere questi risultati è ...

Juventus - Allegri e Barzagli in conferenza Champions : “Rispetto per lo Young Boys - dispiace per Marotta” : Vigilia di Champions per la Juventus di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Domani c’è lo Young Boys ma il primo pensiero è per l’addio di Beppe Marotta. “Quando si rompe un rapporto umano e professionale – dice Allegri – è normale ci sia grande dispiacere. C’è un momento di assestamento”. Ma si pensa subito a […] L'articolo Juventus, Allegri e Barzagli in conferenza Champions: “Rispetto per lo ...

Juventus-Young Boys - la conferenza di Allegri LIVE : 'Vincere per non vanificare il successo di Valencia' : LIVE 19:21 1 ott DOMANDA PER Allegri: Emre Can riposa? Ho un dubbio, a metà campo qualche dubbio ce l'ho perché devo decidere se giocare con due o tre mediani. Davanti però son sempre due, Dybala e ...

Rivoluzione Juventus - Allegri ‘segue’ Marotta : cambio anche in panchina - ecco tutti i nomi per il sostituto [FOTO e DETTAGLI] : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Allegri si nasconde : "Sfida importante soprattutto per loro" : Torino - Ancelotti è un "professore", la partita "conta più per il Napoli" e, insomma, Allegri non si smentisce: mai caricare una partita di eccessiva tensione né di troppe aspettative. Meglio prendere il tutto sempre molto alla larga. Stavolta, poi, ha tutte le ragioni del mondo per non cambiare abitudini: il campionato è solo alla settima giornata e, per quanto la Juve abbia finora sempre vinto, è davvero troppo presto per azzardare qualunque ...

Juventus-Napoli - Allegri : "Più importante per loro. Dybala? Faccio sempre scelte dolorose" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con il Napoli, in programma domani alle ore 18

Juventus - Allegri : 'Conta molto più per loro. CR7 va servito meglio' : Sul piano della classifica lo scontro diretto di domani conta molto più per loro che per noi, ma siamo solamente all'inizio della stagione'. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. '...

Juve-Napoli - Allegri : “Ecco chi gioca domani. Conta più per loro - servirà serenità” : Juve-Napoli- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro il Napoli, ha presentato il match svelando alcune indiscrezioni sulla formazione e su alcune novità. Sulla sfida di domani “Sarà una bella partita, bisognerà farsi trovare pronti, ci vorrà grande entusiasmo da parte di tutti e i i tifosi dovranno essere presenti […] L'articolo Juve-Napoli, Allegri: “Ecco chi gioca domani. ...

Juventus-Napoli - Allegri in conferenza : “Domani conta più per loro - formazione fatta per 7/11” : Il sabato della settima giornata di campionato propone lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli, gara quest’oggi presentata in conferenza dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. La prima domanda è proprio sul big match contro gli azzurri, che in estate hanno cambiato allenatore: “Sarà una bella partita. Sul piano della classifica, conterà più per loro che per noi. Non hanno cambiato giocatori, hanno cambiato allenatore: ...

Juve-Napoli : Allegri - conta più per loro : ANSA, - TORINO, 28 SET - "Sul piano della classifica lo scontro diretto di domani conta molto più per loro che per noi, ma siamo solamente all'inizio della stagione". Così Massimiliano Allegri alla ...