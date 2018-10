Alessia Marcuzzi | pioggia di paillettes

Alessia Marcuzzi e la frecciatina per Striscia la Notizia - ecco la battuta pungente detta a Le Iene : FUNWEEK.IT - Alessia Marcuzzi ha debuttato mercoledì 3 ottobre al timone de Le Iene insieme a Nicola Savino e già ha marcato il territorio, tra un sorriso e l'altro, nei confronti di Striscia La ...

«Le Iene» : il ritorno di Alessia Marcuzzi (con molti post e qualche polemica) : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi Tredici anni dalla sua ultima volta, in quello stesso studio che l’ha resa la professionista di oggi. Alessia Marcuzzi torna alle Iene in punta di piedi, appendendo al chiodo la divisa di ordinanza. Non più la camicia bianca e il completo scuro, ma un abito di paillettes ...

La delusione di Nadia Toffa : “Tradita dagli amici più cari”. E Alessia Marcuzzi la difende : Nadia Toffa si sfoga su Instagram, raccontando di essere stata tradita da alcuni amici. La terribile lotta contro il cancro non è ancora finita, ma oggi la conduttrice delle Iene sta meglio. Lentamente e con determinazione, Nadia sta riconquistando la normalità e la sua vita quotidiana. Il ritorno nel programma che l’ha resa famosa però è stato segnato da alcune delusioni. Non solo il commento cattivo di un utente, a cui la Toffa ha ...

Le Iene – Ritorno col botto per la Marcuzzi : il vestito di Alessia strega il pubblico - i dettagli del suo look [GALLERY] : Alessia Marcuzzi brilla al suo Ritorno a ‘Le Iene’ grazie a bellezza, talento e look: i dettagli del suo sfavillante outfit Alessia Marcuzzi è tornata a ‘Le Iene‘ dopo tanti anni. Con Nicola Savino al fianco, la bella presentatrice romana ha presentato la prima puntata del mercoledì del programma di Italia 1 ed ha stregato tutti con il suo outfit paillettato. Il look di Alessia era infatti contraddistinto da un paio ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi debutta con gli auguri di Ilary Blasi : «Bentornata a casa» : Le Iene - Alessia Marcuzzi con Nicola Savino A Le Iene, il passaggio di consegne tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi è avvenuto in differita. Nella prima puntata stagionale del mercoledì, la nuova padrona di casa – tornata alla guida del programma di Italia1 dopo tredici anni - ha ricevuto gli auguri della signora Totti, che fino all’anno scorso conduceva la trasmissione. “Bentornata a casa” ha chiosato Ilary, ...

Alessia Marcuzzi CONDURRÀ L'ISOLA DEI FAMOSI 2019 / "Durante l'estate ho capito che mi mancava!" : ALESSIA MARCUZZI e la soddisfazione per la chiamata a Le Iene. I progetti per il nuovo anno, le dichiarazioni di Nadia Toffa e qualche particolare sul suo carattere: l'intervista a Chi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Le Iene - passaggio di testimone tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : Nella nuova stagione autunnale de Le Iene c'è il cambio di guardia per quanto concerne la conduzione della puntata del mercoledì: via Ilary Blasi è ritornata Alessia Marcuzzi che, dopo 13 anni di assenza dal programma, affiancherà Nicola Savino (già presente nel cast dal 2017).Come si sa, la Blasi ora è impegnata a 360° con il Grande Fratello VIP, fino all'anno scorso era affiancata da Teo Mammuccari che ha lasciato il programma ideato da ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Striscia La Notizia : Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Striscia la Notizia durante la puntata de Le Iene Alessia Marcuzzi ha lanciato una frecciatina a Striscia la Notizia. Ricordiamo come se fosse ieri i numerosi servizi che il TG satirico ha realizzato sul caso “Francesco Monte“. Una faccenda, questa, nota ormai a tutti. Anche a chi non ha […] L'articolo Le Iene, Alessia Marcuzzi lancia una frecciatina a Striscia La Notizia provIene da ...

Alessia Marcuzzi confermata per l’Isola Dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi confermata per il secondo anno consecutivo all’Isola Dei Famosi 2019. Dopo le polemiche che si sono avvicendate nell’ultima edizione, non è stato effettuato nessun grande cambiamento nelreality show di Canale 5. È stata un’edizione molto difficile per Alessia Marcuzzi. Ha dovuto gestire situazioni difficili, ha risposto a numerose critiche cercando di mantenere il più possibile la calma e ha portato la sua Isola verso dei ...

Alessia Marcuzzi confermata all’Isola dei Famosi 2019 : anticipazioni e nuovo cast : Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi 2019: la conferma Alessia Marcuzzi è stata confermata all’Isola dei Famosi 2019. Dopo le polemiche che si sono avvicendate nell’ultima edizione, non è stato effettuato nessun grande cambiamento nel reality show di Canale 5. È stata un’edizione molto difficile per Alessia Marcuzzi. Ha dovuto gestire situazioni difficili, ha risposto a numerose […] L'articolo Alessia Marcuzzi ...

Ilary lascia Le Iene - il dolce messaggio per Alessia Marcuzzi (Video) : Ilary Blasi lascia Le Iene, il video-saluto su Italia Uno Ilary Blasi lascia ufficialmente Le Iene oggi 3 ottobre 2018. Si sapeva già ma il messaggio per Alessia Marcuzzi e per il programma lo ricorderemo senz’altro come il giorno del nuovo corso. La showgirl e conduttrice, da tre anni al timone del Grande Fratello Vip, […] L'articolo Ilary lascia Le Iene, il dolce messaggio per Alessia Marcuzzi (Video) provIene da Gossip e Tv.

Le Iene - Alessia Marcuzzi emozionata : interviene in diretta la Blasi : Alessia Marcuzzi ritorna a Le Iene: Ilary Blasi le fa gli auguri E’ da poco iniziata la seconda puntata de Le Iene. Una puntata in cui ha segnato il grande ritorno alla conduzione del programma ideato da Davide Parenti di Alessia Marcuzzi, la quale ha sostituito Ilary Blasi, impegnata alla guida della terza edizione del Grande Fratello Vip in onda ogni Lunedì sera su Canale 5. Alessia Marcuzzi, appena ha messo piede in studio, è sembrata ...

Alessia Marcuzzi - pronta per Le Iene - parla dell’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dice la sua sul reality Alessia Marcuzzi tornerà protagonista su Italia1 questa sera. La conduttrice romana, dopo 13 anni di assenza, metterà piede nuovamente a Le Iene. Il programma di Davide Parenti che l’ha lanciata, la vedrà in compagnia di Nicola Savino e alle prese con le battute della Gialappa’s band. Intervistata dal settimanale Chi, Alessia Marcuzzi ha ammesso di essere molto ...

Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip : dichiarazioni inaspettate : Alessia Marcuzzi, Francesco Monte al Grande Fratello Vip? parla la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata intervista dal settimanale Chi, diretto dal suo grande amico Alfonso Signorini. La nota conduttrice Mediaset ha parlato del suo ritorno a Le Iene dopo ben 13 anni di assenza, della sua esperienza nello studio dell’Isola dei Famosi e del rapporto […] L'articolo Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip: dichiarazioni ...