Al via il tour dei buyer internazionali tra le meraviglie della Regione Lazio

Melania Trump - al via il tour in Africa da sola 'Porto Be Best nel mondo' : WASHINGTON - Primo viaggio 'in solitaria' per la first lady americana Melania Trump, con destinazione Africa. La moglie di Donald Trump è partita da Washington oggi per un tour di sette giorni che la ...

Al via gli itinerari di Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte-Tour 2018 : Scienza e tecnologia torinese 12 ottobre: dalle 9 alle 12 si affronterà il tema energia all'Acea Pinerolese, nel pomeriggio ci si dedicherà alla scienza all'Environment Park. 13 ottobre: alle 10 ...

Instore tour dei Subsonica per 8 - al via i pre-order con Punto Critico come instant gratification : tutte le date : L'Instore tour dei Subsonica per 8 arriva a qualche settimana dal rilascio del nuovo album che segna la reunion del gruppo dopo le varie carriere da solisti intraprese negli ultimi anni. Il gruppo è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie di 8, che sarà rilasciato il 12 ottobre e dal quale hanno già estratto il singolo Bottiglie rotte. Per coloro che invece hanno già pre-ordinato il disco, è arrivata la instant ...

Il tempo viaggia con Tambour World Tour di Louis Vuitton : E’ dal 1854 che Louis Vuitton è sinonimo dell’arte di viaggiare. Un Dna che la casa francese ha saputo declinare su borse, oggettistica varia, capi di moda e – da più di quindici anni – orologi. Si inserisce in questo panorama la nuova linea Tambour World Tour, omaggio alla collezione di Gaston Louis Vuitton e alla possibilità di personalizzare i propri bagagli con le etichette degli hotel e delle compagnie di viaggio, ...

Ambiente : aeroporti e tour operator insieme per viaggi “alien free” : Il numero di introduzioni di specie aliene invasive, negli ultimi decenni, è enormemente cresciuto a causa dei sempre più frequenti e facili spostamenti di beni e persone intorno al mondo. I viaggiatori e i loro bagagli sono divenuti una delle vie di introduzione più importanti di specie aliene invasive, che sono in grado di causare gravi danni alla biodiversità, all’economia e alla salute dell’uomo. Quando viaggiamo siamo spesso inconsapevoli ...

Svelato l’instore tour di Alessandra Amoroso per 10 - al via da Milano il 5 ottobre : tutte le date : Dopo settimane di attesa, finalmente ufficiale l'instore tour di Alessandra Amoroso per 10, nuovo album di inediti dal 5 ottobre. L'artista di Galatina ha appena pubblicato un video nel quale ha Svelato le date dei firma copie per la sua prossima prova di studio. Si parte dalla prima data al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per proseguire in un lunghissimo tour che toccherà tutta Italia nelle settimane successive. Alessandra ...

Golf - PGA Tour 2018 : Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose : Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA. Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory ...

Thegiornalisti - nuovo album e al via l'instore tour in tutta Italia : Da oggi i Thegiornalisti sono partiti per l'instore tour, dove il pubblico potrà incontrare la band e far firmare la propria copia del disco: 21/09 BARI ore 18.30 - Feltrinelli via Melo 22/09 PADOVA ...

Cesare Cremonini in Tour – Annunciata la terza data a Milano - al via oggi le prevendite : Cesare Cremonini: terza data a Milano il 16 dicembre al Mediolanum Forum, da oggi alle 15,00 aperte le prevendite Aprono oggi alle 15,00 le prevendite della terza data al Mediolanum Forum che si terrà il 16 dicembre e che sarà la chiusura del Tour di Cesare Cremonini, iniziato quest’estate con i quattro concerti negli stadi. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Jeep Experience Tour - i nuovi modelli in viaggio attraverso l'Europa" : Sarà possibile così toccare con mano le nuove Wrangler, Renegade e Cherokee, ovvero gli sport utility vehicle in gado di rispondere alle differenti esigenze e le 'avventure' della vita quotidiana. La ...

Golf – Alps Tour : al via la quinta edizione dell’Abruzzo Open : Il torneo è stato preceduto dalla Pro Am vinta dalla squadra di Nunzio Lombardi Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club, a Miglianico (CH), prende il via la quinta edizione dell’Abruzzo Open (20-22 settembre), penultima tappa stagionale dell’Alps Tour e ultimo appuntamento nel calendario 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. Il torneo è stato preceduto dalla Pro Am dell’Abruzzo Open vinta con “meno 38” dal team di ...

Nona Borsa del Turismo Fluviale e del fiume Po : a Piacenza tour operator da tutta Europa : Nel corso della Borsa non mancheranno come sempre gli appuntamenti per il pubblico: spettacoli, visite guidate ed aperture straordinarie, enogastronomia tipica e percorsi naturalistici. Sono positivi ...

Meghan Markle e Harry al via il Royal Tour : tappe paradisiache dal 16 al 31 ottobre : Fraser Island, l'isola di sabbia più grande del mondo; 120 km di spiaggia, foreste fluviali incontaminate, laghi dall'acqua bianca, insomma Meghan E Harry si rifaranno davvero gli occhi. I Duchi ...

Touring Bird è il nome dell'ultimo progetto sviluppato dal team di Area 120 di Google ed è un sito Web che aiuta i viaggiatori a trovare le cose da fare