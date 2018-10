huffingtonpost

Aiutate i francesi a cambiare macchina: il 'deal' di Macron con i big dell'auto

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Come al solito e come si conviene a un giornale satirico, il più cattivo ad interpretare la cena di gala che il presidenteha offerto all'Eliseo ai boss'industriamobilistica mondiale è stato Le Canard Enchaîné. Alla cena invitati i due Carlos nazionali (Ghosn e Tavares, rispettivamente alla guida di Renault-Nissan-Mitsubishi e Psa-Peugeot-Opel), il presidente di Daimler Dieter Zetsche, ma anche il numero due di Toyota, Didier Leroy e altri, in occasione del Salone Mondialemobile che si terrà dal 4 al 14 ottobre a Parigi nel grande padiglione a Porte de Versailles.Sotto il titolo "Les patrons de l'industriemobile reçus à l'Élysée", infatti, una vignetta mostra un riverente gruppo di signori in doppio petto che circonda: "On voulait tout d'abord vous remercier de n'avoir pas retenu ...