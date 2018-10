Agroalimentare | in anteprima a Portici l’innovativa illuminazione per il “Microcosmo” ENEA

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Presentato indurante l’Open Day della Ricerca al Centrodiil Microcosmo dotato dell’innovativo sistema illuminotecnico sperimentale fornito da BECAR, azienda controllata dal gruppo Beghelli e partner di progetto insieme ae Gruppo FOS. Il nuovo sistema diconsentirà di ampliare notevolmente la gamma di lunghezze d’onda impiegabili nell’agricoltura di precisione e di modulare indipendentemente e in continuo il funzionamento delle diverse sorgenti luminose, in modo da accrescere le potenzialità di impiego del microcosmo, sia per attività di ricerca avanzata sia per la coltivazione di piante in ambienti non convenzionali, quali metropolitane, aeroporti, centri commerciali, ma anche in ambienti estremi come zone artiche o extraterrestri. “I nostri microcosmi – spiega Luigi d’Aquino del Laboratorio Nanomateriali e Dispositivi dell’die ...