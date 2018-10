AGCOM multa Tim e Wind Tre | mancata trasparenza sulle offerte

Multate TIM e Wind Tre da AGCOM : nel mirino mancata trasparenza sulle offerte : Inizio d'autunno davvero poco esaltante per TIM e Wind Tre che hanno subito un'ingiunzione per opera di AGCOM con annessa multa da pagare per l'accusa della mancata trasparenza nella pubblicizzazione delle loro offerte, tra l'altro neanche sufficientemente equiparate tra di loro. Distinguiamo i capi d'accusa per entrambi gli operatori e le relative sanzioni. Sarebbero due le colpe di cui si è macchiata in particolare TIM. L'Autorità ha ...

L’AGCOM multa TIM e Wind Tre : Brutte notizie per TIM e Wind Tre arrivano dall'AGCOM, che con due ordinanze ha comminato loro altrettante sanzioni pecuniarie per alcune violazioni L'articolo L’AGCOM multa TIM e Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

L’AGCOM multa Lycamobile per violazione del regolamento UE sul roaming : L'AGCOM ha deciso di multare Lycamobile, ritenuto colpevole di non avere rispettato gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria sul roaming L'articolo L’AGCOM multa Lycamobile per violazione del regolamento UE sul roaming proviene da TuttoAndroid.

Fatture a 28 giorni - l’AGCOM multa Tim - Vodafone e Fastweb per 1 - 7 milioni : Nuova multa, questa volta di 1,7 milioni, alle compagnie telefoniche per le fatturazioni a 28 giorni. L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha sanzionato Tim, Vodafone e Fastweb: i tre gestori dovranno pagare rispettivamente 696mila, 580mila e 406mila euro. In test effettuati sui siti web delle compagnie lo scorso 16 febbraio è stato rilevato che gli operatori promuovevano “offerte di telefonia fissa, anche di tipo ...

AMAZON - MULTA AGCOM : "SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO"/ Ultime notizie : postini abusivi : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Amazon - multa AGCOM : “Servizio postale senza permesso”/ Ultime notizie : la reazione dell'azienda : AgCom multa Amazon per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 00:34:00 GMT)

AGCOM multa Amazon : 300 mila Euro per attività postale senza autorizzazione : L'Agcom multa Amazon per 300 mila Euro, colpevole di aver esercitato attività postale senza le autorizzazioni previste: quando il marketplace diventa anche corriere espresso. L'articolo Agcom multa Amazon: 300 mila Euro per attività postale senza autorizzazione proviene da TuttoAndroid.

AMAZON - MULTA AGCOM : “SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO”/ Ultime notizie : avviata analisi del mercato delivery : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Amazon postina senza autorizzazione : arriva la multa dell'AGCOM : Doccia fredda su Amazon da parte dell'Agcom. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comminato al colosso statunitense una multa da 300 mila euro per "l'esercizio di attività postali" senza ...

Amazon - multa da 300mila euro dall'AGCOM : 'Svolge attività postale senza permesso' : Maximulta dell' Agcom per Amazon finita sotto accusa perché svolge anche attività postali , quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri di recapito senza titolo autorizzativo. ...

Amazon gestisce un servizio postale non autorizzato : multa di 300mila euro dall’AGCOM : Amazon svolge anche attività postali, quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri di recapito senza autorizzazione. Lo ha verificato l’Agcom, che ha comminato una sanzione complessiva di 300mila euro a tre società del colosso dell’e-commerce. Una multa di 50mila euro è stata comminata ad Amazon Italia Logistica, di 100mila a...

L'AGCOM multa Amazon : "Svolge attività postali senza l'autorizzazione" : multa salata per Amazon. L'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha sanzionato le società del gruppo Amazon operanti in Italia e le controllanti totalitarie operanti in Lussemburgo per un totale di 300mila euro. Il motivo? Avrebbero esercitato attività postale, ovvero il servizio di consegna pacchi, senza la prevista autorizzazione. "Le condotte illecite accertate riguardano, in particolare, l'organizzazione di una rete unitaria ...

Amazon multata da AGCOM/ Ultime notizie 300mila euro per “attività postali non autorizzate”. Replica l’azienda : Agcom multa Amazon per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la Replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:51:00 GMT)

Amazon - 300mila euro di multa dall’AGCOM : “Fa attività postale senza avere l’autorizzazione” : multa da 300mila euro per Amazon, colpevole secondo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) di aver esercitato “attività postali in carenza di autorizzazione amministrativa”. La sanzione riguarda Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Transport, Amazon Italia Service, Amazon europe Core e Amazon Ue, che fanno tutte capo al gruppo di Seattle. La decisione è stata presa al termine dell’istruttoria avviata nel mese ...