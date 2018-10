Aeroporto Firenze | “no ad ampliamento” La Lega inverte la rotta | la Ceccardi “si prende”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La maggioranza M5s-si ricompatta sul no all’ampliamento dell’di. Da venerdì, infatti, non c’è solo il Movimento 5 Stelle a fare le barricate contro la nuova pista da 2.400 metri voluta fortemente dal presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e dal sindaco diDario Nardella: adesso anche laToscana esprime la sua contrarietà al progetto, con una giravolta rispetto alle posizione pubbliche degli ultimi mesi. Se a giugno il segretario regionale Manuel Vescovi aveva auspicato “l’dello scalo di Peretola per farlo diventare “unserio, un business airport di livello europeo”, venerdì i vertici regionali del partito hanno inviato al sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri (parlamentare eletto col Carroccio) un documento scritto dalla sindaca di Cascina Susannache boccia in toto il masterplan oggetto della ...