Addio alla bacchetta di Menotti

Clamoroso colpo di mercato! Fernando Gaviria dice Addio alla Quick Step Floors : ecco la sua nuova squadra : Fernando Gaviria lascia la Quick Step Floors un anno prima del termine del contratto? La decisione del colombiano lascia di stucco Manca ancora l’ufficialità, ma sembra che ormai sia tutto pronto per il trasferimento, con le due squadre che hanno ormai ‘sbrigato’ tutte le carte necessarie: Fernando Gaviria ha deciso di dire addio alla Quick Step Floors ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la squadra con cui ...

Vaccino per tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire Addio al cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Treviso - ucciso alla festa di Addio al celibato. Il fratello del 20enne : 'Ho visto tutto - è stato il romeno' : 'È lui, ne sono sicuro: è stato il rumeno ad accoltellare mio fratello. L'ho allontanato io mentre Igor mi moriva tra le braccia senza riuscire a dire nemmeno una parola'. Petru si regge in piedi a ...

Alisson : “Ho pianto dopo l’Addio alla Roma” : Tornerà in Italia domani per affrontare il Napoli in Champions col suo Liverpool e non vede l’ora. Alisson Becker ha lasciato la Roma questa estate per trasferirsi in Inghilterra, e ha ammesso alla Gazzetta che non è stata una scelta per nulla facile: “Lasciare Roma è stato difficile. Ho pianto a lungo, insieme a mia moglie. È giusto essere onesti: io ho fatto una scelta professionale, un passo in avanti per la carriera e la ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari alla deriva dopo l’Addio del Presidente Sergio Marchionne : Un GP di Russia dal sapore della disfatta per la Ferrari? Forse no però di sicuro la doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, con annesse polemiche per il gioco di squadra, ha confermato una superiorità che le Frecce d’Argento hanno su tutti i fronti. Dati alla mano, negli ultimi 6 GP disputati, le monoposto di Brackley hanno vinto cinque volte con Hamilton contro l’unico successo di Sebastian Vettel a Spa. Una ...

Marotta dice Addio alla Juventus - l’ex a.d. bianconero tra presente e futuro : “ecco tutta la verità” : Marotta-Juventus: l’ex a.d. bianconero tra addii e nuovi progetti Un divorzio a sorpresa, inaspettato, quello tra Marotta e la Juventus: ieri, il club bianconero ha comunicato che le strade con l’ormai ex si separano. Non sono chiarissimi i motivi di questa decisione, anche se sembra che alla base ci siano i continui litigi tra Marotta e la società. L’ex a.d. bianconero ha comunque voluto fare chiarezza: “è una ...

Operazione Ronaldo e il feeling perduto con Agnelli - ecco perché Marotta ha detto Addio alla Juventus : La vittoria sul Napoli ha quasi fato passare in secondo piano un addio che ha del clamoroso. Quello di Giuseppe Marotta, che dal prossimo 25 ottobre non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. Un annuncio inaspettato, giunto subito dopo il fischio finale del match contro i partenopei, che sostanzia le voci di un feeling non più così forte con la dirigenza bianconera.Aspettando di conoscere il nome del suo ...

