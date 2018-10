Abiti a noleggio | la moda adotta il ‘sistema Netflix’

dilei

Il Netflix della moda: paghi una tariffa fissa e prendi tutti gli abiti che vuoi

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Acquistare vestiti è qualcosa di superato. Tra qualche tempo tutti i grandi marchi offriranno un servizio diin abbonamento. Porre un freno alle spese folli è possibile? Sì! La soluzione sta nel passare dall’acquisto al. Un’idea tanto semplice quanto efficace, posta a metà strada tra la voglia di ben figurare in una data occasione e la necessità di non spendere un patrimonio inche tendenzialmente non si utilizzeranno spesso. Tra Cina e Stati Uniti, sono svariate le aziende che hanno lanciato questo servizio. Basti pensare all’asiatica YCloset o all’americana Rent-to-runaway. Quest’ultima, con sede a New York, è stata una vera e propria pioniera nel settore, attivando il proprio servizio già nel 2009. Restando negli Stati Uniti, si è adeguata anche Le Tote, di San Francisco, mentre in Europa si sottolinea l’innovazione di Girl Meets Dress, a ...