A teatro con lo sconto

teatro Trastevere - secondo appuntamento con la musica dal vivo - Living Room 13 Ottobre – Filippo Gatti c/o Radio Città Aperta : Dopo il grande successo del primo appuntamento con Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri, sabato 13 Ottobre il Teatro Trastevere promuove con Radio Città Aperta la seconda puntata del format “Living Room: Incontro con il tuo artista preferito” con ospite, questa volta, il poliedrico musicista e produttore romano Filippo Gatti. Oltre ad assistere all’esibizione live “chitarra e voce”, sarà un’occasione perfetta per conoscere l’artista, confrontarsi ...

Pomigliano Jazz - Andrea Motis Quintet in concerto al teatro Gloria. : ... "Avevo capito che se volevo divertirmi a fare musica dovevo organizzarmi con la band, la scuola e gli amici…e se una sera restavo a casa, non era certo la fine del mondo!". No, Andrea non è un ...

Amy Macdonald in concerto a Milano : ad aprile appuntamento al teatro Dal Verme : Oltre 3 milioni di vendite in tutto il mondo per l’album This is the life. L’ultimo tour ha totalizzato oltre un milione e mezzo di spettatori. I suoi grandi successi in un unico album in uscita il 23 novembre: arriva in Italia per un imperdibile show Amy Macdonald Unica e imperdibile data in Italia per la cantautrice scozzese Amy Macdonald, il 5 aprile 2019 al Teatro Dal Verme. Dopo le sue prime esibizioni nelle caffetterie ...

Con la Stagione 2018/2019 alle Arti il teatro apre le porte agli under 30 : E dunque pArtiamo dalla Stagione : otto spettacoli, da novembre a marzo, con la consueta varietà di proposte, con qualche nome ricorrente alle Arti e alcune novità. Si parte il 13-14 novembre con "...

teatro : l'Alessandrino parte con Pannofino - a San Silvestro il musical 'Happy Heels Tacchi Allegri' : Contemporaneamente, però, è possibile fare nuovi abbonamenti o acquistare biglietti per i singoli spettacoli alla cassa dell'Alessandrino , aperta in settimana , escluso mercoledì, dalle 18 alle 22 e ...

Andrea Rivera con “I quartieri di Roma ed altre storie…” al teatro degli Audaci : Dal 4 al 14 Ottobre 2018 – Via Giuseppe De Santis 29 Roma Prende il via la stagione al Teatro degli Audaci, lo stabile del III Municipio di Roma, con uno degli spettacoli più divertenti del momento “I quartieri di Roma ed altre storie…” scritto ed interpretato da Andrea Rivera in scena dal 4 al 14 ottobre 2018! I quartieri di Roma ed altre storie è uno spettacolo di Teatro – canzone incentrato su Roma e sulle sue mille sfaccettature: dal ...

Torna ''Insieme a teatro'' con sei spettacoli : Gli spettacoli saranno la domenica pomeriggio alle ore 16.00, con partenza da piazza XX settembre alle 14.00 . I prezzi dei biglietti , per i gruppi costituiti da almeno 15 persone, e del trasporto ...

Incendio al teatro La Fenice di Venezia : spostati i concerti/ Video ultime notizie : default sistema elettrico : Venezia, Incendio al Teatro La Fenice 22 anni dopo la tragedia del 1996: ultime notizie Video, 2 intossicati ma fiamme subito fermate. Sovrintendente, "abbiamo imparato da storia"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Venezia - incendio al teatro La Fenice : l’intervento dei vigili del fuoco con le autopompe lagunari. Due intossicati : Un principio d’incendio al teatro “La Fenice” di Venezia si è verificato la mattina dell’1 ottobre in un locale tecnico. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe lagunari e dodici operatori. Il rogo è stato spento con gli estintori e due lavoratori, intossicati non gravemente, sono stati portati in codice giallo in ospedale, dove dovrebbero essere dimessi in giornata. “Con la storia si impara e così il ...

Venezia - incendio teatro La Fenice : 2 intossicati/ Ultime notizie video : scongiurato maxi rogo 22 anni dopo : Venezia, incendio al teatro La Fenice 22 anni dopo la tragedia del 1996: Ultime notizie video, 2 intossicati ma fiamme subito fermate. Sovrintendente, "abbiamo imparato da storia"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:46:00 GMT)

Venezia - incendio al teatro La Fenice : situazione sotto controllo - : Le fiamme si sono sviluppate in un locale tecnico dello stabile dove sono installati i gruppi di continuità. Sul posto due autopompe dei vigili del fuoco

Trani News - A teatro con i Guitti. il programma della sesta edizione. : Si inizia domenica 7 ottobre, per ridere con un esilarante commedia farsa di Giuseppe Francavilla dal titolo: Economia caro. Ogni serata sarà introdotta da un anteprima in cui si potrà conoscere un ...

Adriano Celentano - il sindaco di Verona sul suo ritorno in tv : “Nove puntate su Canale5 dal teatro Camploy”. E Claudia Mori conferma : E’ diventato un piccolo caso televisivo Adrian, il cartone di Adriano Celentano disegnato da Milo Manara con le musiche di Nicola Piovani. Più volte negli ultimi anni Mediaset lo ha inserito nei suoi palinsesti non arrivando però mai alla messa onda. Nei mesi scorsi erano stati trasmessi anche i primi spot e questa volta potrebbe essere la volta buona. E’ il sindaco di Verona Federico Sboarina, a sorpresa, a parlare del ritorno in ...

29 settembre - I dieci anni di Echo Events con i Terraòs - Dado. Scimeni e Arturo Brachetti - teatro Forma - Bari : ... attuale assessore alla cultura del comune di Taranto, il sipario si alzerà alle ore 21 e sul palcoscenico saranno proposti spettacoli, esibizioni musicali, sketch comici e tanto altro ancora. Tra ...