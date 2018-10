5 ottobre - Presentazione del volume La Lega di Salvini alla libreria Laterza di Bari

OnePlus 6T : l’invito conferma la presentazione il 17 ottobre : La presentazione di OnePlus 6T è attesa da parecchio tempo, ma grazie a un invito che è stato diffuso sul social network Weibo, si ritiene che il messaggio stesso contenga la data della presentazione del nuovo dispositivo, che teoricamente dovrebbe essere fissata per il 17 ottobre .Prendendo in considerazione questa data, potrebbe trattarsi di una mossa davvero strategica di OnePlus , in quanto la presentazione dovrebbe avvenire un giorno dopo la ...

Clima - l’8 ottobre la presentazione del nuovo rapporto dell’IPCC “1 - 5°C : la strada per contenere il riscaldamento del Pianeta” : È uno dei lavori più attesi sul futuro dei cambiamenti Clima tici e del pianeta. Alla Conferenza di Parigi del 2015, la comunità internazionale chiese all’IPPC un’analisi sulle reali possibilità di contenere l’innalzamento della temperatura globale entro 1.5 gradi centigradi. Le soluzioni possibili, i benefici potenziali per società, economie ed ambiente, le misure di policy per ridurre e cambiare i consumi di energia, le risorse necessarie, le ...

Google Pixel 3 : presentazione il 9 ottobre a New York secondo Bloomberg : Dando per scontato che le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web confermino informazioni veritiere, sono davvero pochi i dettagli ancora sconosciuti in merito ai Pixel 3, la nuova generazione di smartphone made in Google non ancora ufficializzati, ma protagonisti di centinaia di indiscrezioni in questi mesi che hanno svelato praticamente tutto. Come già avvenuto con le generazioni precedenti dovrebbero essere due i modelli principali di ...