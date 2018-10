(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

Risparmiare con i rimborsi : è cashback mania! : Fare la spesa ed ottenere un rimborso totale o parziale di quanto speso è il nuovo trend del momento. Le vere esperte di risparmio in realtà conoscono molto bene questo metodo e lo utilizzano già da anni: scopriamo insieme il mondo dei cashback. cashback: cosa sono e come funzionano? cashback – letteralmente “ritorno di denaro” – è un sistema che ti permette di ottenere un rimborso totale della spesa sostenuta per ...

Un bidone è per sempre : Alberto Zapater - il portoghese non ha lascia un segno nel Genoa : Alberto Zapater nel luglio 2009 viene acquistato dal Genoa per 4,5 milioni di euro. Il 23 agosto 2009 debutta nel campionato italiano in Genoa-Roma (3-2), mettendo a segno il secondo gol dei liguri direttamente da calcio di punizione. Si ripete il 18 settembre nella prima partita della fase a gironi di UEFA Europa League contro lo Slavia Praga quando, ancora una volta su punizione, segna il primo gol in assoluto nella fase a gironi della ...

Alloggi occupati a Napoli - via agli sgomberi dalle case dei boss : Un mese per avviare l'operazione sgomberi dalle case gestite dai clan: il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornerà a Napoli e, lo ha fatto capire chiaramente nel corso della visita di martedì ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 5 Ottobre 2018 - : Con loro tenteranno di impedire alla società di poter ricattare tutti i governi del mondo. La7 d 20:25 Cuochi e fiamme 21:30 Josephine, ange gardien serie tv Paramount 19:40 Tutto in famiglia serie ...

Elezioni Brasile 2018 : sondaggi e candidati alla prova dei diritti umani : Nonostante questa storica presenza, secondo un rapporto dell'autorevole Grupo Gay di Bahia , Ggb, , il Brasile è il paese che più uccide Lgbti al mondo : 1 ogni 19 ore. Nel 2017 sono state ammazzate ...

Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio : 'Si riparte da Stella' : Il 26 marzo scorso il mondo dello spettacolo e della televisione ha avuto una grande perdita. La scomparsa di Fabrizio Frizzi, che è morto dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Al suo fianco, sino all'ultimo, la ...

Riscaldamento globale - anche l'inquinamento da plastica tra le cause : Purtroppo bisogna anche considerare che il polietilene è il polimero sintetico più usato in assoluto: r appresenta infatti il 36 per cento della plastica prodotta al mondo . Dagli imballaggi ai ...

Reddito di cittadinanza - limite di 18 mesi : spunta un piano con tre requisiti : Il Reddito di cittadinanza cambia ancora. La durata del sussidio per chi si trova in situazione di povertà assoluta, non sarà più di tre anni come inizialmente previsto, ma poterebbe scendere fino a ...

Fondi per la manovra - duello Lega-M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Scampia - ergastolo ai killer di Landieri : 'Vittima innocente della faida' : Amava quel bigliardino, perché era l'unica alternativa possibile ad una casa popolare priva di luce e di spazio. Amava quel bigliardino e quando arrivarono i killer, fu l'ultimo a lasciare la presa, ...

L’intelligenza artificiale scopre dai social quanto venderà un nuovo prodotto : Giulio Bontadini, data scientist in Procter & Gamble È inutile girarci intorno: “Si fa finta che la macchina sia intelligente, ma in realtà un computer rimane stupido. Al massimo un sistema informatico può essere flessibile e sembrare intelligente”. Giulio Bontadini, data scientist di Procter&Gamble, multinazionale statunitense dei prodotti al consumo, sfata subito uno dei miti dell’intelligenza artificiale e rivendica ...

Maturità 2019 - ecco cosa cambia : (Immagine: Miur) Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) ha emanato una nuova circolare relativa alle novità per la Maturità 2019. Si tratta di un documento introduttivo (qui il documento), a gennaio verranno sciolte riserve e dubbi. cosa dice la circolare Le prove scritte saranno due e non tre, resta l’orale e sarà messo l’accento sui temi trattati durante l’ultimo triennio, dando maggiore valore al credito ...

Nubifragio su Catania : piove anche all'interno dell'ospedale e del tribunale [VIDEO] : Pesanti disagi a Catania dopo i nubifragi di ieri, allagate molte strutture. Ha causato non pochi danni il potente temporale che nel pomeriggio di giovedi 4 ottobre si è abbattuto sulla Sicilia...