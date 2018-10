300 arresti fra i manifestanti contro Kavanaugh alla Corte Suprema Tra i fermati Emily

RUSSIA - PROTESTE CONTRO RIFORMA PENSIONI : 300 ARRESTI/ Ultime notizie : Navalny vs Putin - "ha finito i soldi" : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:39:00 GMT)

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la riforma pensioni. Decine di migliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

