16enne trovata morta nei bagni della stazione di Udine Probabile overdose da eroina

Choc in stazione - trovata morta una 16enne. Polizia sul posto : Una ragazza di 16 anni, originaria di Palmanova, è stata trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine nel tardo pomeriggio di oggi dagli agenti della Polfer. La ragazza sarebbe morta verosimilmente per una overdose da eroina. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il corpo, e gli agenti della squadra mobile e della Polizia scientifica della Questura di Udine per avviare ...

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Savona - 16enne scomparsa trovata impiccata in ex hotel/ Ultime notizie - Lagueglia : la ricostruzione : Savona, 16enne scomparsa da Andora ritrovata impiccata in un albergo abbandonato di Laigueglia: Ultime notizie, il mistero sulla fine di Delia, introvabile da martedì scorso(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 00:02:00 GMT)

