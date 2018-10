100 euro o ti licenzio | il ricatto del capo

«Trattengo 100 euro dalla tua busta paga o ti licenzio» - denunciato direttore servizi alberghieri : Tratteneva soldi dalla busta paga dei dipendenti ricattandoli. È l'estorsione scoperta dalla guardia di finanza, che ha denunciato il direttore di una società di servizi...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 ottobre : Pd - la cassaforte Eyu aspettava altri 100 mila euro da Parnasi : Eyu Parnasi, un altro contratto con la fondazione del Pd Agli atti – Il costruttore aveva chiesto due ricerche: la prima pagata 150 mila euro. Per la seconda, da 100mila, non c’è stata la firma di Marco Lillo e Valeria Pacelli Temptation Railand di Marco Travaglio Si spera che i nuovi vertici Rai stiano filmando con telecamere nascoste in ogni angolo la nuova corsa alle poltrone. Altro che Grande Fratello Vip o Temptation Island: è ...

Choc nel Napoletano - rapina in casa con caschi e pistola per una collana da 100 euro : SANTA MARIA LA CARITÀ - Armati di pistola, erano entrati in un'abitazione al piano terra per rapinare una donna. Identificati e arrestati in poche ore: avevano già rivenduto la collana, ma in casa ...

Ottenere 100 euro di rimborso comprando un Samsung Galaxy S9 : ecco - regole e requisti : Importanti novità oggi 3 ottobre per gli utenti che stanno pensando di acquistare un top di gamma come i cosiddetti Samsung Galaxy S9, S9 Plue e Note 9. Contrariamente alla bufala dei giorni scorsi, con tanto di mega promozione fuori dalla realtà con lo stesso S9 disponibile a 1 (trattasi di vera e propria truffa), in queste ore possiamo dunque prendere in esame una campagna ufficiale da parte della divisione italiana, con cui si potrà Ottenere ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Irlanda - trova 'pentola d'oro sotto arcobaleno' con 100mila euro : è in centro commerciale : Il mito del tesoro della pentola d'oro sotto l'arcobaleno è nato in Irlanda. C'è un'irlandese che ha trovato la sua pentola d'oro in un negozio di un centro commerciale. Infatti, a distanza di pochi ...

Eurocup Poeta : 'Importante partire bene. Daremo il 100%' : ROMA - Appena il tempo di smaltire le scorie della Supercoppa, che la Fiat Torino deve già pensare al ritorno in campo. Domani alle 17, infatti, i gialloblu piemontesi faranno il loro esordio ...

Massacrano un coetaneo per 100 euro E postano il video in rete : presi due minori : 'Ti vuoi fare male? Allora dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Muoviti. Ti uccido'. E poi una scarica infinita di calci e pugni, fino a causargli la frattura della mandibola. È tutto immortalato in ...

Lignano Sabbiadoro - pestano il ragazzino per 100 euro e filmano tutto - indagati 2 minori. Dicevano : “Ti uccido - fuori i soldi” : Hanno massacrato un coetaneo per costringerlo a consegnare loro tutti i soldi. E hanno ripreso tutto, pubblicando il video sui social. “Ti vuoi fare male?Allora dammi il tuo telefono e i tuoi soldi. Muoviti. Ti uccido, il tuo telefono e i tuoi soldi”. Il fatto è avvenuto su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro, nella notte tra il 15 e il 16 luglio, e tutti i protagonisti della vicenda hanno meno di 18 anni: la vittima è stata poi ...

Minorenne massacrato per 100 euro : coetanei mettono il video sui social : Il pestaggio è avvenuto lo scorso luglio su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. I baby aguzzini hanno...

Bullismo a Lignano : minorenni massacrano un coetaneo per 100 euro e postano video in Rete : L’episodio è avvenuto a luglio, ma solo ora la polizia è riuscita a individuare i responsabili anche grazie a quel filmato diventato virale sui social network. La vittima, un ragazzo residente in Veneto, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico e giudicata guaribile in 30 giorni.Continua a leggere

Lignano - minorenni massacrano coetaneo e postano video in rete/ Ultime notizie - violenza inaudita per 100 euro : Lignano, minorenni massacrano coetaneo e postano video in rete. Ultime notizie, violenza inaudita per sotrarre 100 euro alla loro vittima: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:42:00 GMT)

Bullismo a Udine : minorenni massacrano un coetaneo per 100 euro e postano video in Rete : Ci sono voluti oltre due mesi di complesse indagini, avviate dopo aver scoperto in Rete il filmato del pestaggio per arrivare ai due colpevoli

Manovra : condono fino a 100.000 euro - flat tax a due aliquote entro il 2021 : ...ma poi ripreso senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria il vertice di governo che anticipa il Consiglio dei ministri decisivo per scrivere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...