romadailynews

: Zingaretti: solidarietà Angeli e tutte le persone impegnate contro criminalità: Roma… - romadailynews : Zingaretti: solidarietà Angeli e tutte le persone impegnate contro criminalità: Roma… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Oggi durante lo sgombero dell’appartamento a Ostia di Vincenzo Spada, Federicae’ stata insultata e inseguita da altri membri della famiglia Spada. A Federica e alein prima lineala criminalita’ organizzata, tutta la mia solidarieta’ e il sostegno in questa battaglia incessantela mafia e per la legalita’. Non siete soli!”. Cosi’ su Facebook il Presidente della Regione Lazio Nicola. L'articololeproviene da RomaDailyNews.