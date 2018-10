Zac Efron si trova in Sardegna e ha fatto un incontro LOL

CATTIVI VICINI/ Su Italia 1 il film con Zac Efron e Seth Rogen (oggi - 20 settembre 2018) : CATTIVI VICINI, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 settembre 2018. Nel cast: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, alla regia Nicholas Stoller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:21:00 GMT)

Zac Efron avrebbe avuto una notte di passione con Mel B delle Spice Girls : "If you wanna be my lover" The post Zac Efron avrebbe avuto una notte di passione con Mel B delle Spice Girls appeared first on News Mtv Italia.

Spice Girls - notte di passione per Melanie B e Zac Efron : Fuochi d’artificio tra Mel B e Zac Efron. La testata inglese The Sun lancia lo scoop secondo cui tra la ex Spice Girl, 43 ani, e l’attore lanciato da High School Musical, 30, ci sarebbe stato un incontro molto passionale. A farli conoscere e incontrare non sarebbero stati eventi o party vip ma una app per incontri super esclusiva. Lì sarebbero partiti i messaggi con cui i due avrebbero flirtato. notte bollente per Mel B e Zac ...

Zac Efron - storia d euro amore con Mel B? Il The Sun svela il gossip : Idolo delle ragazzine di tutto il mondo, a solo 30 anni, Zac Efron è uno fra i sex symbol più ambiti. Attore, cantante e ballerino, recentemente il suo nome è stato legato a quello di Mel B, l'ex ...

Zac Efron - storia d'amore con Mel B? Il The Sun svela il gossip : Idolo delle ragazzine di tutto il mondo, a solo 30 anni, Zac Efron è uno fra i sex symbol più ambiti. Attore, cantante e ballerino, recentemente il suo nome è stato legato a quello di Mel B, l'ex ...

Zac Efron - storia d’amore con Mel B? Il The Sun svela il gossip : Idolo delle ragazzine di tutto il mondo, a solo 30 anni, Zac Efron è uno fra i sex symbol più ambiti. Attore, cantante e ballerino, recentemente il suo nome è stato legato a quello di Mel B, l"ex pantera nera delle Spice Girls, ora una splendita 43enne. Il settimanale The Sun cerca di far chiarezza su un pettegolezzo piuttosto piccante.Secondo una fonte interna del giornale, Zac Efron e Mel B avrebbero trascorso insieme una bollente notte di ...

Zac Efron avrebbe avuto una notte di passione con Mel B delle Spice Girls : "If you wanna be my lover" The post Zac Efron avrebbe avuto una notte di passione con Mel B delle Spice Girls appeared first on News Mtv Italia.

Zac Efron e Mel B delle Spice Girls stanno insieme? Notte di passione tra i due : La nuova fidanzata di Zac Efron è Mel B delle Spice Girls? Ecco come e quando si sono conosciuti i due Nuovo interesse amoroso per Zac Efron. Secondo quanto riporta il The Sun, l’attore starebbe frequentando Mel B delle Spice Girls. I due – 30 anni lui, 43 anni lei – si sarebbero conosciuti su […] L'articolo Zac Efron e Mel B delle Spice Girls stanno insieme? Notte di passione tra i due proviene da Gossip e Tv.

Zac Efron con le trecce : il nuovo e incredibile hairstyle dell'attore : Ricordi il mese scorso quando Zac Efron mostrò al mondo la sua nuova capigliatura rasta ? Ecco, la star di High School Musical e Baywatch ha reso il suo hairstyle ancora più incredibile. Zac ha appena postato una foto su Twitter, e sembra che abbia ...