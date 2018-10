Xopher | il giovane che ha perso 50 kg grazie a un videogioco evitando un trapianto di

fanpage

(Di giovedì 4 ottobre 2018), undell’Arkansas, per gran parte della sua vita ha avuto problemi di obesità tali che un medico gli aveva detto che avrebbe dovuto sottoporsi a undi cuore. Ma si è rimesso in forma ballando con ilDance Dance Revolution Supernova e dai 147 kg del 2012 ora non supera i 90 kg.