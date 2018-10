X Factor 2018 | i concorrenti ammessi alle Home Visit – Foto

davidemaggio

(Di giovedì 4 ottobre 2018) X- Over La scelta deidi Xè arrivata alla fase più delicata di tutti i casting: il Bootcamp, che riduce a 20 il numero di cantanti in corsa. Una volta scoperta la categoria con la quale gareggeranno ai live, ognuno dei quattro giudici, durante la ’spietata’ sfida delle cinque sedie, ha iniziato la formazione della propria squadra, in vista delle decisioni finali, ultimo step di selezione. X, Over: le scelte di Fedez Fedez, alla sua quinta partecipazione a X, guida per la prima volta la categoria degli over, ovvero ragazzi e ragazze con un’età superiore ai 24 anni. Si tratta della categoria che lo scorso anno ha portato in trionfo Lorenzo Licitra. Ecco le scelte del rapper: Matteo Costanzo – 25 anni, producer e compositore Renza Castelli – 29 anni, musicista Facundo Gaston Gordillo ...