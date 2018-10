«X Factor 12» | come sono andati i Bootcamp

X Factor 2018 - Lodo Guenzi verso la sostituzione di Asia Argento come giudice : I live di X Factor 2018 si avvicinano e mancano ormai poche ore all'ufficialità del nome che sostituirà Asia Argento come giudice. Ma con il passare del tempo appare sempre...

XFactor - «Morgan potrebbe sostituire Asia Argento come quarto giudice» : La decisione sarebbe clamorosa: sarà Morgan il nuovo giudice di X Factor, quello che sostituirà Asia Argento dopo lo scandalo legato alle dichiarazioni di Jimmy Bennet, che ha accusato...

XFactor - Morgan potrebbe sostituire Asia Argento come quarto giudice : La decisione sarebbe clamorosa: sarà Morgan il nuovo giudice di X Factor, quello che sostituirà Asia Argento dopo lo scandalo legato alle dichiarazioni di Jimmy Bennet, che ha accusato...

X-Factor 2018 - gli appelli dei vip per il ritorno di Asia Argento come giudice : I colleghi di X-Factor e diversi vip hanno espresso solidarietà ad Asia Argento dopo lo scandalo Bennett e sperano in una reintegrazione nel talent come giudice

Alessandro Cattelan in prima serata come l'Inter. 'Piatek ha l'X Factor'. E martedì sera a EPCC c'è Mancini : Quello che mi auguro è che mia figlia faccia uno sport di squadra: lo spogliatoio è simile alla vita e ti insegna davvero molto. Non possiamo trascurare il tuo debutto in Champions League col La ...

Biglietti per i Live di X Factor con Opel : come partecipare al gioco e vincere la finale : Opel regala Biglietti per i Live di X Factor e per la puntata finale in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Opel e X Factor invitano i fan a partecipare ad un gioco online per provare a vincere i posti per i Live Show di X Factor 2018, molto cercati ogni anno. I Biglietti per i Live di X Factor, infatti, non sono disponibili in vendita e non sono acquistabili dagli utenti interessati: per partecipare come ...

XFactor - l’esibizione di Simon non convince i giudici : il fidanzato irrompe sul palco in sua difesa. Ecco come finisce : Alle audizioni di XFactor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, la prova di Simon, che si è cimentata con un pezzo trap, non ha convinto i giudici. Quando Manuel Agnelli le ha detto che era a 37 anni era oltre, non calata nel ruolo, il suo compagno ha fatto irruzione sul palco, prendendo le difese della concorrente: “Un pezzo di dura critica sociale, non l’avete capita”… ma i giudici sono stati compatti nel ...

Fedez promuove Asia Argento come giudice di X Factor 'Io la terrei' : 'Io con Asia mi trovo molto bene e trovo sia stata una delle scelte più azzeccate verso un giudice donna che sia mai stata fatta. Io la terrei'. Fedez promuove la collega giudice a X Factor e dice la ...

X Factor - Fedez : “Asia Argento? Io la terrei - è una delle scelte più azzeccate come giudice donna” : “Asia Argento? Io con lei mi trovo molto bene e penso che sia una delle scelte più azzeccate verso un giudice donna che sia mai stata fatta”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, Fedex, rapper e giudice di X Factor, si pronuncia su Asia Argento. E spiega: “Solitamente c’è sempre stato un problema: il giudice donna cambia ogni anno, perché alcune cose non vanno, a parte Mara Maionchi, che ormai è senatrice. Devo dire che su ...

Asia Argento torna come giudice a X-Factor ? il tweet che fa pensare : Asia Argento potrebbe tornare come giudice per X-Factor ? un suo tweet lascia pensare Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale di Sky Italia che indicherà chi prenderà il posto di Asia Argento durante i live del talent show X Factor. La collaborazione con la donna è stata infatti interrotta dopo lo scandalo internazionale legato alle presunte molestie sessuali ai danni dell’attore, all’epoca minorenne, Jimmy Bennett. (Leggi ...

Asia Argento torna a X Factor 2018 come giudice per i live show? : E' noto il comunicato che asseriva l'assenza di Asia Argento dai live di X Factor 2018 dopo lo scandalo che ha travolto l'attrice e regista, legato alle dichiarazioni di Jimmy Bennett. Sky Uno avrebbe trasmesso le puntate già registrate (Auditions, Bootcamp e Home Visit) sostituendo poi la Argento nelle puntate in diretta. Eppure...prosegui la letturaAsia Argento torna a X Factor 2018 come giudice per i live show? pubblicato su TVBlog.it 24 ...

Asia Argento torna come giudice ad X Factor? I ‘movimenti’ sui social che fanno pensare ad un suo reintegro : Asia Argento potrebbe tornare come giudice ad X Factor, l’attrice italiana dopo le accuse di stupro di Jimmy Bennett è stata sollevata dall’incarico Asia Argento tornerà o non tornerà a vestire i panni del giudice ad X Factor? Dopo le accuse di molestie daell’attore americano Jimmy Bennett, l’artista era stata sollevata dall’incarico. Dai movimenti social dell’attrice si evince che la Argento potrebbe e ...

Striscia la notizia lancia il suo talent : ecco come sarà StrixFactor : Un nuovo spazio dedicato ai talenti? Forse non ne sentivamo bisogno. Eppure anche Striscia la notizia quest'anno avrà il suo talent: si chiamerà StrixFactor (con un chiaro riferimento all'X Factor di Simon Cowell) e sarà condotto da Michelle Hunziker. "Cerchiamo persone che sappiano ballare, cantare, imitare, suonare. Insomma qualsiasi cosa metta in luce un vero talento", si legge sul sito del programma. L'unico requisito richiesto, oltre ...

Leo Gassmann conquista X Factor 2018 con "Freedom"/ Video : "bello - bravo ed educato come papà Alessandro" : A X Factor 2018 si presenta Leo Gassman con il brano inedito "Freedom", Video: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio cerca la sua strada personale nel mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:00:00 GMT)