WhatsApp | la PiP è la novità promossa in versione beta su Android

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Prosegue il lavoro degli sviluppatori dicon l'intento di migliorare uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti: oltre a garantire la sicurezza dei dati personali e quindi la privacy per gli utenti, gli sviluppatori stanno lanciando nuove funzioni per rimanere al passo con l'evoluzione della tecnologia digitale. L'ultima novita' è stata gia'inè riguarda la funzionalita' Picture in Picture VIDEO. Come funziona la Picture in Picture La nuova funzionalita' garantisce la possibilita' per gli utenti di poter guardare i video condivisi in chat da piattaforme come Youtube, Facebook, Instagram durante la conversazione con un utente su. Questo video sara' quindi riprodotto in una finestra che potra' essere spostata nella parte superiore od inferiore della chat. L'utente potra' quindi continuare a chattare durante ...