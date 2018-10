Volley femminile | Mondiali 2018 | le avversarie dell’Italia nella seconda fase Il

Volley femminile - Italia-Cina 3-1 : le pagelle delle azzurre. Paola Egonu amazzone inarrestabile - Danesi decisiva a muro : L’Italia ha sconfitto 3-1 la Cina ai Mondiali 2018 di Volley femminile in Giappone, conquistando la quinta vittoria consecutiva e, soprattutto, compiendo un passo in avanti importantissimo in vista della Final Six. La selezione tricolore, infatti, inizierà la seconda fase al primo posto del girone ed a punteggio pieno. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Italia-Cina 3-1 QUANDO GIOCA L’ITALIA NELLA SECONDA FASE? IL PROGRAMMA, LE DATE E LE ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : i gironi delle seconda fase e le nuove classifiche. Italia con USA e Russia - calendario e programma : Ai Mondiali 2018 di Volley femminile si è conclusa la prima fase, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che sono state suddivise in due gironi: le prime quattro classificate della Pool A e della Pool D sono confluite nella neonata Pool E di Nagoya; le qualificate invece della Pool B e della Pool C faranno parte della Pool F a Osaka. In questa seconda fase ogni squadra si è portata dietro tutti i risultati ottenuti in precedenza e ora ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 : quando si gioca la seconda fase? Date - programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di volley femminile entrano nel vivo, sono rimaste in corsa le migliori 16 Nazionali che ora si daranno battaglia nella seconda fase della rassegna iridata. Si sono formati due gironi da otto squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le avverarie che non ha già incrociato in precedenza portandosi dietro tutti i risultati acquisiti nella prima fase. Le prime tre classificate di ogni gruppo accederanno alla terza fase (Final ...

Volley - Mondiale femminile : Italia-Cina 3-1 : Italia-Cina 3-1, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20, - Che Italia! L'azzurro vola altissimo e stravince il girone di Sapporo piegando in 4 set le campionesse olimpiche di Rio. Grande prova corale delle ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : gli USA battono la Russia - Serbia e Brasile in scioltezza. L’Italia surclassa la Cina - chiusa la prima fase : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono giocate le ultime 12 partite che hanno definito le classifiche dei vari gironi e la composizione dei gruppi della seconda fase. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-14; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata per le orange che conquistano la quinta vittoria consecutiva e si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca l’Italia nella seconda fase? Date - programma - orari e tv : L’Italia ha conquistato una convincente vittoria per 3-1 sulla Cina ai Mondiali di Volley femminile 2018. Le azzurre hanno concluso la Pool B al comando a punteggio pieno con 5 vittorie ed un solo set perso, oltretutto con un ottimo quoziente punti (396 fatti e 290 subiti). A questo punto, considerando che ogni squadra si porta dietro i punti del primo raggruppamento, potrebbero bastare anche due sole vittorie nella seconda fase per ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA DA SBALLO! Demolita la Muraglia Cinese - Egonu e Danesi firmano il pokerissimo! Final Six più vicine : L’ITALIA non si ferma più, le guerriere hanno tirato fuori gli artigli, hanno ruggito e hanno mostrato i muscoli. La nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-1 (20-25; 26-24; 25-16; 25-20), ha annichilito le Campionesse Olimpiche demolendole psicologicamente dopo aver perso il primo set, hanno infilato la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e si presentano alla seconda fase da imbattute. Le azzurre, che ora dovranno ...

Mondiali Volley 2018 – Splendida vittoria per l’Italia femminile : Cina ko - le azzurre chiudono in testa la 1ª fase : Cinque su cinque: l’Italia femminile chiude al primo posto la prima fase dei Mondiali di Volley 2018. Cina battuta 3-1 Una prima fase impeccabile, per le azzurre del Volley ai Mondiali femminili 2018 che si stanno svolgendo in Giappone. L’Italia di Mazzanti ha fatto en plein, con la vittoria di oggi sulla Cina: Chirichella e compagne si sono imposte per 3-1 sulle avversarie cinesi, assicurandosi così la testa del girone. Una ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA DA SBALLO! Demolita la Muraglia Cinese - Egonu e Danesi firmano il pokerissimo! Final Six più vicine : L’ITALIA non si ferma più, le guerriere hanno tirato fuori gli artigli, hanno ruggito e hanno mostrato i muscoli lanciando una seria candidatura ai Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-1 (20-25; 26-24; 25-16; 25-20), ha annichilito le Campionesse Olimpiche demolendole psicologicamente dopo aver perso il primo set, hanno infilato la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e si ...

Mondiali Volley femminile 2018 - risultati e classifiche. Il calendario e i punteggi dai gironi alla finale : LE PAGELLE DELL’ITALIA DEL MATCH CONTRO LA TURCHIA LA CRONACA DI ITALIA-TURCHIA I Mondiali 2018 di volley femminile si disputano in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE PRIMA FASE: POOL A (a Yokohama): Paesi Bassi 5 vittorie (14 punti), Giappone 4 vittorie (13 punti), Germania 3 vittorie (9 punti), Messico 1 vittoria (3 punti), Argentina 1 vittoria ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-1 - le azzurre affondano le campionesse olimpiche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-1 - sorpasso delle azzurre! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in questa ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1 - le azzurre reagiscono col cuore! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1 - Zhu trascina le asiatiche nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) si conclude la prima fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale si presenta da imbattuta e va alla caccia della quinta vittoria consecutiva ma di fronte si troverà le quotate Campionesse Olimpiche, anch’esse a punteggio pieno nel torneo. Andrà in scena un incontro fondamentale per il nostro cammino in ...